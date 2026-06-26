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DOTSOFT: Απέκτησε μειοψηφικό ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης για την DOTSOFT τα τελευταία χρόνια

Business 26.06.2026, 13:15
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DOTSOFT: Απέκτησε μειοψηφικό ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF
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Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου της DOTSOFT και ενισχύει την ικανότητά της να επιταχύνει την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για την επόμενη φάση ανάπτυξης. H εταιρεία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες του εγχώριου κλάδου τεχνολογίας στον τομέα των Έξυπνων πόλεων, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης για την DOTSOFT

Η DOTSOFT έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών €24,8 εκατ. και EBITDA €9,2 εκατ. για τη χρήση 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων υπερβαίνει τα €50 εκατ. Η στρατηγική συνεργασία με την Deca Investments αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω:

• Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και πλατφορμών λογισμικού στους τομείς των Έξυπνων πόλεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και της επιχειρησιακής ευφυΐας.

• Την ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας σε διεθνείς αγορές και σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

• Την περαιτέρω οργανωτική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Εταιρείας, ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών.

• Την αξιοποίηση νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάνος (CEO DOTSOFT): Ψήφος εμπιστοσύνης στην πορεία της εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOTSOFT ΑΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε:

« Η είσοδος της Deca, ενός ισχυρού θεσμικού επενδυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία της εταιρείας, στην ομάδα μας και στις προοπτικές της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η εταιρεία έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ισχυρό χαρτοφυλάκιο λύσεων και πελατών και θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι σημαντικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η διοίκηση και η στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας παραμένουν σταθερές. Αυτό που αλλάζει είναι η δυνατότητα να επιταχύνουμε ορισμένες πρωτοβουλίες που ήδη βρίσκονται στον σχεδιασμό μας, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές και η αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών όπου αυτές προκύψουν. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην κεφαλαιαγορά και η μετάβαση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών όταν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις το επιτρέψουν»

Η συνεργασία στοχεύει στη σημαντική ανάπτυξη της Dotsoft ΑΕ μέσω της επέκτασης των εργασιών της τόσο στις υφιστάμενες αλλά και σε νέες αγορές, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αλλά και της Dotsoft ΑΕ, για συνέχιση της καινοτόμου πορείας και την εδραίωση της στις διεθνείς αγορές καθώς και στις λύσεις προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το Diorama Investments II RAIF S.C.A. δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2022 με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Οι επενδυτές είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία, Ελληνικοί και Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές και διακεκριμένοι Έλληνες Επιχειρηματίες. Η διοίκησή του ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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