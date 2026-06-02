ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Στην τελετή έναρξης της κορυφαίας διεθνούς Έκθεσης Ναυτιλίας “Ποσειδώνια 2026”, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Mr. Fang Qiu, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κυρία Μελίνα Τραυλού, καθώς και άλλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι τύπου, επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΟΛΠ Α.Ε., όπου έτυχαν υποδοχής από τον πρόεδρό της, κ. Han Chao και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Ανάδειξη των επενδύσεων της ΟΛΠ

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς τους στο εκθεσιακό περίπτερο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία του Λιμένος Πειραιά σε πολλούς λιμενικούς τομείς, όπως την Κρουαζιέρα, τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, τον Σταθμό Αυτοκινήτων, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και την Ακτοπλοΐα, που έχουν μετατρέψει το λιμάνι σε παγκόσμιο κόμβο.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao αφού υποδέχτηκε τους επισκέπτες στο περίπτερο της εταιρείας, δήλωσε: «Με την παρουσία μας στα Ποσειδώνια 2026 τιμούμε τη σημαντική αυτή διεθνή έκθεση. Για εμάς είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στον Λιμένα Πειραιά, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σε όλους τους τομείς με όρους βιωσιμότητας, πράσινης ανάπτυξης και χρήσης νέων τεχνολογιών εντός ενός σύγχρονου ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος”.