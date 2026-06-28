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Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών

Μπορεί οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ να σημάνουν το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου;

Πολιτική 28.06.2026, 08:41
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Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

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Το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ίσως, κριθεί από τις επερχόμενες εκλογές.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζεται ως «κράτος – παρίας» από ορισμένες χώρες και δέχεται πιο έντονη κριτική εντός του πολιτικού κατεστημένου των ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον χειρισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή και τις κατηγορίες για διαφθορά, όπως σημειώνει το Al Jazeera σε ανάλυσή του.

Ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός με τα περισσότερα χρόνια στην ιστορία του Ισραήλ, θεωρείται ως ένας πολιτικός που γνωρίζει πώς να επιβιώνει, τονίζει το γνωστό μέσο.

Ωστόσο, με τις επικείμενες γενικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, βρίσκεται πλέον απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την πολιτική του καριέρα, που διαρκεί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σε ένα πικρό τέλος, προσθέτει το AJ.

Τα προβλήματα του Νετανιάχου στο Ισραήλ

Στο παρασκήνιο εκτυλίσσεται μια καταιγίδα πολιτικών γεγονότων, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Jazeera, ο Νετανιάχου έπεισε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει μαζί του σε πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να εξαπολύσει τις δικές της επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, των κρατών του Κόλπου και της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με την λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στον βορρά.

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο Νετανιάχου να βρίσκεται σε δίλημμα μεταξύ της πίεσης από τις ΗΠΑ να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στον Λίβανο και της ισραηλινής κοινής γνώμης, η οποία επιθυμεί να συνεχιστεί η μάχη κατά του Ιράν και των περιφερειακών του συμμάχων.

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης την εκτεταμένη δυσαρέσκεια των Ισραηλινών λόγω της αποτυχίας του να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη δημόσια έρευνα σχετικά με τις αδυναμίες της κυβέρνησής του πριν και μετά τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χάμας στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά τον πόλεμο που πραγματοποίησε στη Γάζα, με πολλούς να μιλούν για γενοκτονία, το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή κριτική για τις ενέργειές του.

Αντιμετωπίζεται ως «κράτος – παρίας» από ορισμένες χώρες και δέχεται πιο έντονη κριτική εντός του πολιτικού κατεστημένου των ΗΠΑ, τονίζει το AJ.

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για διαφθορά που χρονολογούνται από το 2019, και αν κριθεί ένοχος για αυτές, ενδέχεται να καταλήξει στη φυλακή.

Εν τέλει, οι ισραηλινές εκλογές διεξάγονται σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ.

«Σε δύσκολη θέση»

«Φαίνεται ότι (σ.σ. ο Νετανιάχου) ενδέχεται να βρίσκεται σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Νίμροντ Φλάσενμπεργκ στο Al Jazeera.

«Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν δεν έτυχε θετικής υποδοχής, ενώ για την κοινή γνώμη δεν είναι καθόλου σαφές τι ακριβώς συμβαίνει στον Λίβανο», πρόσθεσε.

«Κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται για κατάπαυση του πυρός, υποχώρηση ή οτιδήποτε άλλο, και ο Τύπος εδώ είναι πολύ επιφυλακτικός. Τέλος, υπάρχει και το ζήτημα των ΗΠΑ. Οι Ισραηλινοί από καιρό ήθελαν να πιστεύουν ότι μπορούν να ενεργούν αυτόνομα, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι αυτό δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση», σημείωσε.

Οι διαφορές με τις ΗΠΑ

Η ισραηλινή κοινή γνώμη έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της αμερικανικής υποστήριξης για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Πλέον, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με το μέλλον του πολέμου στον Λίβανο, με τον Τραμπ να επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη με το Ιράν και να επανέλθει η κανονική ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι ο Λίβανος αποτελεί τμήμα της συμφωνία; για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, οπότε οποιεσδήποτε νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο απειλούν το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου κατηγορείται τόσο από «περιστέρια» όσο και από «γεράκια» στο Ισραήλ για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο, ενώ οι ακροδεξιοί τον προτρέπουν να συνεχίσει τον πόλεμο και να νικήσει τη Χεζμπολάχ — ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένης της αντίστασης που προβάλλει η ένοπλη οργάνωση και της πίεσης από τις ΗΠΑ, όπως σχολιάζει το AJ.

Άλλοι συνειδητοποιούν ότι η μη ικανοποίηση των επιθυμιών του Τραμπ θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να καταλαμβάνει παράνομα περίπου το ένα πέμπτο του Λιβάνου, ενώ μια συμφωνία – πλαίσιο που υπογράφηκε με τη Βηρυτό στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή καθιστά αβέβαιη τη μελλοντική στρατιωτική παρουσία του στη χώρα.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ισραηλινών δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής του Λιβάνου, ενώ λίγο περισσότεροι από ένας στους δέκα αντιτίθενται σε αυτήν.

Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης

Ο Γκάμπι Έισενκοτ – πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού και σημερινός κύριος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου – απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στην αδυναμία του Νετανιάχου να παρουσιάσει με σαφήνεια στην Ουάσινγκτον την ισραηλινή στρατηγική για τον Λίβανο.

«Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τα στρατιωτικά μας επιτεύγματα και ξυπνήσαμε μπροστά σε μια πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας που δεν πρέπει να επιτραπεί», δήλωσε ο Άισενκοτ σε ένα podcast σχετικά με την εμπλοκή της ισραηλινής εισβολής.

«Ακόμη και το γεγονός ότι το Ισραήλ χρειάζεται την έγκριση της Ουάσινγκτον για να πραγματοποιήσει μια επίθεση στον Λίβανο είναι αδιανόητο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης τον εγκαλεί από τα δεξιά, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει τις δικές του μαγικές στρατιωτικές ή διπλωματικές λύσεις για τα γεγονότα στον Λίβανο», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος της ισραηλινής κυβέρνησης Ντάνιελ Λεβί, «και εν τω μεταξύ ο Νετανιάχου θα κερδίζει χρόνο και θα εργάζεται ενεργά για να υπονομεύσει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν».

Για το Μνημόνιο Κατανόησης Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν το Ιράν και οι ΗΠΑ στις 18 Ιουνίου, οι δύο πλευρές και οι σύμμαχοί τους δεσμεύονται για την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ίσως το πιο κρίσιμο για τον Νετανιάχου είναι ότι το MoU ορίζει ότι οι δύο χώρες εγγυώνται την «εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου».

Παρά ταύτα, το Ισραήλ έχει αρνηθεί δημοσίως να δεσμευτεί για απόσυρση από το έδαφος του Λιβάνου και συνεχίζει να επιτίθεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 4.246 νεκροί και άλλοι 12.190 τραυματίες από τις 2 Μαρτίου.

Για το ζήτημα των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, οι πόλεις του βόρειου Ισραήλ παραμένουν εντός της εμβέλειας των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ, ενώ η λιβανική ένοπλη οργάνωση απέχει πολύ από το να έχει ηττηθεί, όπως σημειώνει το AJ.

«Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ ένα μέλλον που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να πραγματοποιήσει», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Όρι Γκόλντμπεργκ.

«Τους υποσχέθηκε ένα πρωί όπου θα μπορούσαν να ξυπνήσουν, να κοιτάξουν έξω από το παράθυρό τους και να μην χρειαστεί ποτέ να δουν έναν Άραβα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ο κόσμος το πίστεψε πραγματικά αυτό ή αν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, λαχταρά κάποια μορφή κανονικότητας, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Επομένως, ίσως υπάρχει περιθώριο για τον Νετανιάχου να κάνει ελιγμούς όσον αφορά τον Λίβανο και να τη γλιτώσει», πρόσθεσε.

Στενεύει το χρονικό περιθώριο

Ωστόσο, αυτό το χρονικό περιθώριο που έχει το Ισραήλ για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο ενδέχεται να είναι σύντομο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ αρχίζει να κουράζεται από τις ενέργειες του Νετανιάχου στον Λίβανο και αλλού και σε μια τηλεφωνική συνομιλία χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «τρελό».

Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 7 Ιουνίου, ο Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο Νετανιάχου πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήψε η Ουάσινγκτον με το Ιράν, επιμένοντας: «Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Όχι αυτός».

Ο Λεβί, πρώην σύμβουλος της ισραηλινής κυβέρνησης, επισήμανε ότι ενώ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν πραγματοποιήσει επτά συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια των πρώτων 13 μηνών της θητείας του Αμερικανού προέδρου, δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία από τότε που ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

«Αυτό θα ανησυχήσει τον Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή, μάλλον προσπαθεί να κανονίσει μια άλλη συνάντηση… Σίγουρα θα σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του προέδρου των ΗΠΑ και να το κάνει πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο Λεβί στο Al Jazeera.

«Στην τελική, ο Νετανιάχου κοιτάζει το λεπτό και αγνοεί την ώρα· ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: in.gr

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Στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πιστοποίηση της αναπηρίας, την Κάρτα Αναπηρίας και τη χορήγηση παροχών

Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος

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