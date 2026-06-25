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ΥπΑΑΤ: Πακέτο επτά μέτρων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων

Μέτρα για το κόστος λειτουργίας, τους λαγοκέφαλους Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ

AGRO 25.06.2026, 17:56
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ΥπΑΑΤ: Πακέτο επτά μέτρων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
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Πακέτο με εφτά μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι πλήττονται από το υψηλό λειτουργικό κόστος, αλλά και από απειλές όπως ο λαγοκέφαλος ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ με εκπροσώπους από τον κλάδο της αλιείας.

Τα πρώτα τρία μέτρα, τα οποία αφορούν τα καύσιμα, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και τα θαλάσσια πάρκα, όπως ανέφερε ενεργοποιούνται άμεσα. Με σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα, προβλέπεται επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 0,12 ευρώ ανά λίτρο για τον Ιούνιο.

Πιλοτική δράση για την εξαλίευση του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο

Παράλληλα, δρομολογείται πιλοτική δράση για την εξαλίευση του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή μπορεί να φθάσει τα 5,33 ευρώ ανά κιλό.

ΥπΑΑΤ

Στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο επεξεργάζεται μηχανισμό αποζημίωσης για τους επαγγελματίες αλιείς που ενδέχεται να επηρεαστούν από περιορισμούς αλιείας στα υπό σχεδιασμό εθνικά θαλάσσια πάρκα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύγχρονος αλιευτικός στόλος

Σε ό,τι αφορά τον αλιευτικό στόλο και την ανανέωση γενεών, δίνεται έμφαση σε αλλαγές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, η νέα ΚΑΠ πρέπει να δώσει πραγματικά εργαλεία τους επαγγελματίες αλιείς, προωθώντας την άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης για την αντικατάσταση μηχανών, επιδιώκοντας τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του στόλου.

Παράλληλα, προτείνονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, ώστε να καταστεί το επάγγελμα πιο ελκυστικό για νέους ανθρώπους.

Το πακέτο συμπληρώνεται από τρεις θεσμικές παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της εκπροσώπησης των επαγγελματιών αλιέων στα περιφερειακά και εθνικά όργανα λήψης αποφάσεων, με εκπροσώπηση ανά αλιευτικό εργαλείο.

Η δεύτερη προβλέπει τη δημιουργία μητρώου ερασιτεχνικής αλιείας και την υποχρεωτική καταγραφή της παραγωγής, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αλιευμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η τρίτη εισάγει αλλαγές στο καθεστώς των διοικητικών κυρώσεων, καθώς η αργία των αλιευτικών σκαφών θα επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις υποτροπής, μέσω συστήματος μοριοδότησης που εναρμονίζεται με το ενωσιακό δίκαιο.

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