Ελλάκτωρ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στον Όμιλο Ελλάκτωρ, σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στην Αθήνα.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ενώ στη θέση της Αντιπροέδρου τοποθετείται η Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, η οποία είναι και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο Ευθύμιος Μπουλούτας.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Αθηνά Χατζηπέτρου, Ιωάννα Δρέττα, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Οδυσσέας Χριστοφόρου και Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau, με τη σύνθεση να περιλαμβάνει τόσο εκτελεστικά όσο και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη Ά. Ξενόφο, Γ. Τριανταφύλλου και Γ. Πουρσανίδη για την προσφορά τους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Νέα πρόσωπα και μηνύματα

Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου καλωσόρισε το νέο μέλος, Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau, εκφράζοντας τις ευχές της για επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, με την εταιρεία να της εύχεται κάθε επιτυχία στην ανάληψη των καθηκόντων της ως Αντιπροέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας για τους τομείς ανάπτυξης

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων τόνισε ότι «ο Όμιλος Ελλάκτωρ εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης με πειθαρχία στα διαθέσιμα κεφάλαια».

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας περιέγραψε τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου Ελλάκτωρ: «Στο επίκεντρο είναι το Real Estate, η Φιλοξενία και ο Τουρισμός, τομείς οι οποίοι προσφέρουν ελκυστικές επιδόσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος έκανε λόγο για δραστηριότητες με ανθεκτικότητα και υπογράμμισε την ανάπλαση της μαρίνας Αλίμου αλλά και τα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με τον ίδιο οι τομείς αυτοί αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και εστιάζουν σε σε σταθερή αξία. «Το χαρτοφυλάκιο μας προσφέρει μακροπρόθεσμη κερδοφορία», επισήμανε ο Ευθύμιος Μπουλούτας.

Τα ορόσημα του 2026

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας αναφέρθηκε στα ορόσημα του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2026 που ήταν:

Η ολοκλήρωση της πώλησης των ακινήτων Καμπά με τίμημα 46 εκατ. ευρώ.

Την απόκτηση από την Prodea του ακινήτου στη Β. Σοφίας 8.500 τετραγωνικών μέτρων έναντι 44 εκατ. ευρώ.

Η εκκίνηση τον Μάρτιο του ξενοδοχείου πέντε αστέρων The Fiction Athens 40 δωματίων στο Μαρούσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ έκανε ιδιαίτερη μνεία σε ισχυρά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τα οποία επιτρέπουν τη νέα φάση ανάπτυξης του. Η καθαρή ταμειακή θέση ανήλθε το 2025 στα 280 εκατ. ευρώ κιαι τα ίδια κεφάλαια στα 486 εκατ. ευρώ.

Για τον μετασχηματισμό της Ελλάκτωρ

Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε κατά την ομιλία του πώς ο Ελλάκτωρ συνέχισε τον στρατηγικό του μετασχηματισμό ολοκληρώνοντας αποεπενδύσεις σε τομείς οι οποίοι απαιτούν κεφαλαιακή δαπάνη. Σημείωσε ότι ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση χωρίς τραπεζικό δανεισμό και είναι έτοιμος για την αξιοποίηση νένων ευκαιριών.

Υπενθύμισε για το 2025 την πώληση της Ηλέκτωρ έναντι 114 εκατ. ευρώ, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 296 εκατ. ευρώ, την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις έναντι 195 εκατ. ευρώ και των ακινήτων στην Κρήτη (Γούρνες) και την Αττική (Καμπάς).

Σύμφωνα με τον ίδιο για το 2025 το προσωρινό μέρισμα (174 εκατ. ευρώ) και η επιστροφή κεφαλαίου ανήλθαν στα 470 εκατ. ευρώ.

«Πράσινο» φως από τη ΓΣ για το μέρισμα 191,5 εκατ. ευρώ

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού μερίσματος χρήσης 2025 ύψους 191,5 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσό ύψους 174,1 εκατ. ευρώ είχε ήδη διανεμηθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχής. Ποσό 17,4 εκατ. ευρώ θα διατεθεί ως υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2025, δηλαδή 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος δεν δικαιούνται μέρισμα και το σχετικό ποσό θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του EURONEXT ATHENS. Ορίζει ως: