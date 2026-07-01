Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου

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Τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου του ρεπουμπλικανικού κόμματος περί το μέσον της δεύτερης θητείας του, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την παράταξη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δυο αμερικανικά πολιτικά κόμματα εξουσίας, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί, είναι γενικά συνηθισμένο να οργανώνουν συνέδρια καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές, κάθε τέσσερα χρόνια — οι επόμενες αναμένονται το 2028.

Ομως ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το κόμμα θα οργανώσει επίσης έκτακτο συνέδριο στο Ντάλας τον Σεπτέμβριο, δυο μήνες πριν από τις εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, στις οποίες πολλά στελέχη της παράταξης φοβούνται πως θα χαθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

«Θα είναι φανταστικό! Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, και θα είναι αληθινά ιστορικό γεγονός», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, διευκρινίζοντας πως θα διεξαχθεί την 9η και τη 10η Σεπτεμβρίου.

BIG NEWS! For the first time ever, the Republican Party will hold a MIDTERM CONVENTION. It will be in Dallas, Texas — One of my favorite places in the World. It will be fantastic! It has never been done before, and will be a truly Historic Event. We are going to celebrate the… pic.twitter.com/Ui8y0e7xwV — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 30, 2026





Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να αποδίδει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις προσεχείς εκλογές, καθώς αρκετοί εκφράζουν φόβους ότι η χαμηλή δημοτικότητά του, που βαραίνουν ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και η αύξηση του κόστους ζωής, θα έχει αποτέλεσμα την τιμωρία του κόμματός του στις κάλπες.

Διαδικασία καθαίρεσης…

Ο ογδοντάρης πρόεδρος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, έχει προειδοποιήσει πως οι δημοκρατικοί ενδέχεται να κινήσουν τρίτη διαδικασία καθαίρεσής του εάν ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, κι αναμιγνύει αρκετούς συνεργάτες-κλειδιά στον Λευκό Οίκο στην οργάνωση της ρεπουμπλικανικής προεκλογικής εκστρατείας.

Νωρίτερα χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρε τους περιορισμούς στα ποσά που μπορούν να δαπανούν τα πολιτικά κόμματα σε συντονισμό με κάθε υποψήφιο, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει τους ρεπουμπλικάνους ενόψει της αναμέτρησης του Νοεμβρίου.