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Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το απόγευμα της Πέμπτης (2/7, 18:00), ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στους διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου το νέο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Business of Sport 01.07.2026, 23:46
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Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
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Τα σχέδια για το Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει στους διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, το απόγευμα της Πέμπτης (2/7, 18:00) σε συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι φίλαθλοι της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, μάλιστα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση, καθώς θα προβληθεί live από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 22 Ιουνίου εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια του Ολυμπιακού για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.

Με την έγκριση των σχεδίων έγινε το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο στην Ιστορία του συλλόγου, αλλά και του Πειραιά. Ένα μεγαλειώδες έργο που, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Ολυμπιακού, του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου της Ευρώπης.

Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις και θα είναι φυσικά το κορυφαίο της χώρας.

Το «Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης», μάλιστα, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο, αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το νέο γήπεδο θα έχει περισσότερες 50.000 θέσεις. Θα είναι το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας, ενώ θα είναι τεχνολογικά μια προηγμένη αθλητική εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της. Ένα ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας. ⁠

Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών (νεα κλιμακοστασια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσερ), ενώ παράλληλα θα υπάρχουν μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Πηγή: In.gr

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