Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή ενίσχυση των αποδόσεων

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν ότι οι ΗΠΑ θα έχουν προσθέσει 115.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.

Την Τετάρτη, τα στοιχεία του ADP για τις προσλήψεις – πρόδρομος της επίσημης έκθεσης απασχόλησης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας – έδειξαν ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 98.000 τον Ιούνιο, από 122.000 τον Μάιο, ελαφρώς κάτω από τις προβλέψεις των 110.000.

Η Fed

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στο ετήσιο συνέδριο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας, υπογράμμισε ότι οι τιμές είναι «πολύ υψηλές».

«Όλοι έχουμε κοιτάξει γύρω μας και έχουμε δει ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές», είπε

«Αν υπήρχαν άνθρωποι στα νοικοκυριά ή στον επιχειρηματικό τομέα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν άνετη με έναν στόχο πληθωρισμού άνω του 2%, υποθέτω ότι θα απογοητεύονταν», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης την Τετάρτη. «Θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών στις ΗΠΑ».

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα άνω του 70% ότι η Fed θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στη συνεδρίασή της αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Ωστόσο, οι traders προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 64% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον ένα τέταρτο της μονάδας στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME.