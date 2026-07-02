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Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Business 02.07.2026, 15:57
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Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
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Σε αναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 01η Ιουλίου 2026 προχώρησε η Mediterra, μέλος της ΕΝ.Α. Growth.

Με βάση τις νέες οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία έλαβε το πιστοποιητικό επί της Έκθεσης Ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 30/4/2026 Έκθεση Ελέγχου είχε διατυπωθεί γνώμη με επιφύλαξη λόγω της μη λήψης από τους ελεγκτές επαρκούς και κατάλληλης τεκμηρίωσης αναφορικά με την εκτίμηση τυχόν απομείωσης του λογαριασμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» όπως απαιτείται από το πλαίσιο των ΔΠΧΑ και ειδικότερα των ΔΛΠ 36 και ΔΛΠ 38.

Σχετικά με το θέμα αυτό, η διοίκηση τροποποίησε και συνέταξε νέες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Πιο ειδικά, η διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου προέβη σε εξέταση για την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης της λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, και ειδικότερα των κεφαλαιοποιημένων εξόδων ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 και ΔΛΠ 38.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η Mediterra εκτίμησε περιπτώσεις κατά τις οποίες η λογιστική αξία ορισμένων εκ των αΰλων στοιχείων που απαρτίζουν το λογαριασμό «Έξοδα Ανάπτυξης» υπερέβαινε την ανακτήσιμη αξία τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα ΔΛΠ 36 και 38, η εταιρεία προέβη σε απομείωση του υπολοίπου του ως άνω λογαριασμού κατά το ποσό των 401.945€.

Mediterra

Mediterra: Πτώση κερδών για εταιρεία και όμιλο

Βάση των ανωτέρω, για τον όμιλο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν σε 662.205€.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2025 μετά την απομείωση ανήλθαν σε ζημίες 153.641€  έναντι των αρχικών κερδών 248.305€.

Έπειτα, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 184.557€ έναντι των αρχικών κερδών 128.960€ προ απομείωσης ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4.859.462€ έναντι των αρχικών 5.172.980€.

Για τη μητρική εταιρεία τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν σε  901.149€ έναντι  917.608€ της χρήσης 2024.

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2025 μετά την απομείωση ανήλθαν σε 140.531€ έναντι  542.476€ των αρχικών οικονομικών καταστάσεων, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2025 μετά την απομείωση ανήλθαν σε 109.614€ έναντι 423.132€ των αρχικών οικονομικών καταστάσεων.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2025 μετά την απομείωση ανήλθαν σε 5.305.824€ έναντι  5.619.342€ των αρχικών οικονομικών καταστάσεων.

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