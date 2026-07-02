OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo

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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group, έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Aνταγωνισμού ανακοίνωσε η OB Streem

Ο όμιλος OB Streem με την ένταξη του Med Frigo Group «δημιουργεί ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα, με αυξημένη αξία, διευρυμένες δυνατότητες και ενισχυμένες συνέργειες για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.» αναφέρει η ανακοίνωση. »Η ΟB Streem με την απόκτηση του Med Frigo Group διευρύνει το αποτύπωμα της εδραιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα logistics στις περιοχές δραστηριοποίησής της. Η στρατηγική κίνηση ενσωμάτωσης του Med Frigo, που διαθέτει εξειδίκευση στις μεταφορές και τα logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις

Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε: «Η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την OB Streem και την αναπτυξιακή μας πορεία.

»Η ένταξη του Med Frigo Group στον Όμιλό μας ενισχύει περαιτέρω το εύρος των λύσεων που παρέχουμε, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ισχυρές συνέργειες στον τομέα των μεταφορών και των logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Με κοινό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αριστεία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, διαμορφώνουμε ένα ακόμη πιο ισχυρό σχήμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.» Ο Αντώνης Μαυριδόγλου Chief Executive Officer (CEO) του Ομίλου Med Frigo δήλωσε: «για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, o Όμιλος Med Frigo αναπτύχθηκε με συνέπεια, επενδύοντας στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του.

»Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Όμιλο OB Streem αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές μέσα από τις συνέργειες, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή μας σε έναν κορυφαίο όμιλο logistics όπως είναι η ΟΒ Streem.»