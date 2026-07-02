 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Business 02.07.2026, 12:03
Σχολιάστε
OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group, έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Aνταγωνισμού ανακοίνωσε η  OB Streem.
Ο όμιλος OB Streem με την ένταξη του Med Frigo Group «δημιουργεί ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα, με αυξημένη αξία, διευρυμένες δυνατότητες και ενισχυμένες συνέργειες για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους.» αναφέρει η ανακοίνωση.

»Η ΟB Streem με την απόκτηση του Med Frigo Group διευρύνει το αποτύπωμα της εδραιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα logistics στις περιοχές δραστηριοποίησής της. Η στρατηγική κίνηση ενσωμάτωσης του Med Frigo, που διαθέτει εξειδίκευση στις μεταφορές και τα logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις

Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε: «Η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Med Frigo Group αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την OB Streem και την αναπτυξιακή μας πορεία.
»Η ένταξη του Med Frigo Group στον Όμιλό μας ενισχύει περαιτέρω το εύρος των λύσεων που παρέχουμε, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ισχυρές συνέργειες στον τομέα των μεταφορών και των logistics ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Με κοινό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αριστεία και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, διαμορφώνουμε ένα ακόμη πιο ισχυρό σχήμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο των logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Ο Αντώνης Μαυριδόγλου Chief Executive Officer (CEO) του Ομίλου Med Frigo δήλωσε: «για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, o Όμιλος Med Frigo αναπτύχθηκε με συνέπεια, επενδύοντας στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του.

»Η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Όμιλο OB Streem αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές μέσα από τις συνέργειες, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή μας σε έναν κορυφαίο όμιλο logistics όπως είναι η ΟΒ Streem.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo
ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers
Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Euronext Athens: Αρχίζει ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ξεκινά ο διαχωρισμός του Διαχειριστή Αγοράς

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου ενοποίησης της Euronext

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα
Business

Τι φρενάρει την παραγωγικότητα - Το μήνυμα Κάτσου, Βερέμη

Οι δύο επιχειρηματίες μιλούν για το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας: μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αργή υιοθέτηση τεχνολογίας

Γιώργος Μανέττας
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι και πόσα χρωστάνε - Γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 3,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των οφειλών

Ανδρομάχη Παύλου
Ιαπωνία: Η σιωπή του «Mr Yen» [γράφημα]
Συνάλλαγμα

Η σιωπή του «Mr Yen» και η αγωνία των traders [γράφημα]

Οι traders προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν η σιωπή του «Κύριου Γιεν» προμηνύει παρέμβαση

Τζούλη Καλημέρη
Ίλον Μασκ: Η πόλη που έχτισε στην άμμο του Τέξας
Τεχνολογία

Η νέα πόλη που ο Μασκ χτίζει στην άμμο του Τέξας

Μια νέα πόλη για τους εργαζόμενους της SpaceX δημιουργεί ο Ίλον Μασκ στο Τέξας

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Business
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνεται για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

Τι προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων
AGRO

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

H νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 641 μονάδες

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers και τα υψηλότερα ποσά επιδότησης
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers - Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι ενισχύσεις αφορούν ποσότητες γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή τυριών και γιαούρτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies