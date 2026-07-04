Ρωσία: Τα πλήγματα της Ουκρανίας δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση

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Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

«Η απόπειρα (του Ουκρανού προέδρου) Β. Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως κατέρριψε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης 494 ουκρανικά drones και πυραύλους.

Σοβαρή επίθεση από ουκρανικά drones δέχθηκε η περιοχή της Αγίας Πετρούπολης

Οι αρχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, της Αγίας Πετρούπολης, και της γύρω περιφέρειας του Λένινγκραντ δήλωσαν το Σάββατο ότι η περιοχή υπέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας μια σημαντική επίθεση από ουκρανικά drones, ενώ σύμφωνα με αναφορές χτυπήθηκε ένα λιμάνι της Βαλτικής Θάλασσας που διαχειρίζεται εξαγωγές πετρελαίου.

ιν.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, δήλωσε ότι η πόλη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων δέχτηκε «μεγάλης κλίμακας» επίθεση με drones. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για συγκεκριμένους στόχους, αλλά το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Bumaga» ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της πόλης.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντρόζντενκο, δήλωσε ότι τα drones χτύπησαν το λιμάνι του Βισότσκ, περίπου 170 χλμ. βορειοδυτικά της Αγίας Πετρούπολης, στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το λιμάνι διαχειρίζεται πετρέλαιο, σιτηρά, άνθρακα και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο Ντρόζντενκο δήλωσε ότι 72 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Πηγή: in.gr