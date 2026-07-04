IRIS Payments: Τι αλλάζει με τη διασύνδεση στο EuroPA

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Μια νέα εποχή για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα, καθώς η ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), διασυνδέει το IRIS Payments με αντίστοιχες υπηρεσίες πληρωμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν άμεσα χρήματα από χρήστες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη και χωρίς καταχώριση IBAN.

Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα, ο οποίος εφαρμόζει το ευρωπαϊκό πρότυπο SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) για ασφαλή δρομολόγηση και εκκαθάριση των συναλλαγών μέσα σε δευτερόλεπτα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω των Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, ενώ η σταδιακή ένταξη και άλλων τραπεζών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Το EuroPA συνδέει εθνικές λύσεις άμεσων account-to-account πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών. Η πρώτη φάση αφορά συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, διασυνδέοντας ήδη 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε πέντε χώρες, ενώ έως το τέλος του έτους η συνολική εμβέλεια αναμένεται να ξεπεράσει τα 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 χώρες.

Το 2027 προβλέπεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και σε πληρωμές προς ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα του IRIS Payments και θα προσφέρει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές μια πιο απλή και κοινή εμπειρία πληρωμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, χαρακτήρισε τη διασύνδεση με το EuroPA «σημαντικό ορόσημο» όχι μόνο για τη ΔΙΑΣ, αλλά και για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής εμπειρίας πληρωμών. Όπως ανέφερε, το επόμενο βήμα είναι η επέκταση της διαλειτουργικότητας σε πληρωμές προς επιχειρήσεις, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές με την ίδια ευκολία που στέλνουν ένα μήνυμα από το κινητό τους τηλέφωνο.

Σημασία για την αγορά

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των άμεσων πληρωμών και αναβαθμίζει τον ρόλο του IRIS Payments από εθνική λύση σε μέρος ενός ευρύτερου διασυνοριακού δικτύου. Παράλληλα, η αξιοποίηση του EuroPA δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, καλύτερης εμπειρίας χρήστη και ευρύτερης ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας.

Για τη ΔΙΑΣ, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη στρατηγική της να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις πληρωμών σε συνεργασία με τράπεζες και παρόχους πληρωμών, υποστηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και την ψηφιακή οικονομία. Η εταιρεία, που λειτουργεί από το 1989, παραμένει ο εθνικός κόμβος διακανονισμού πληρωμών και συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως οι EACHA, EPC και EMPSA.