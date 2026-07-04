Nexi Ελλάδος: Ο νέος ρόλος των acquirers και η αξία των δεδομένων στις πληρωμές

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Ο μετασχηματισμός του ρόλου των acquirers, η αξιοποίηση των δεδομένων για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας, η συνεργασία στο οικοσύστημα των πληρωμών και η περαιτέρω ανάπτυξη των άμεσων πληρωμών βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Κάτιας Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, στο πλαίσιο του 10th Payments 360 Conference. Όπως υπογράμμισε, στη νέα εποχή των πληρωμών, η αξία δεν περιορίζεται πλέον στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι λύσεις πληρωμών ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο πάνελ με θέμα «Connecting the Payments Ecosystem: The Evolving Role of Acquirers», η κ. Σταθάκη επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον έναν πάροχο πληρωμών, αλλά συνεργάτες που μπορούν να υποστηρίξουν συνολικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, με αιχμή τις mobile πληρωμές, τα ψηφιακά πορτοφόλια, τα APIs και τα διασυνδεδεμένα συστήματα σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι λύσεις πληρωμών πρέπει να προσφέρουν ολοένα μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και ουσιαστική αξία στους εμπόρους.

«Ο ρόλος του acquirer έχει πλέον αλλάξει. Φεύγουμε από τον ρόλο της εκκαθάρισης και διακίνησης των συναλλαγών και γινόμαστε στρατηγικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις. Άρα δεν μιλάμε πλέον μόνο για αποδοχή πληρωμών, αλλά για μια πιο ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και στην καθημερινή λειτουργία των εμπόρων», ανέφερε.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αξία μετατοπίζεται από τη συναλλαγή στην αξιοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών – καθώς τα δεδομένα των συναλλαγών επιτρέπουν στους εμπόρους να κατανοούν καλύτερα τους πελάτες τους, να εντοπίζουν σημεία τριβής στο αγοραστικό ταξίδι και να βελτιώνουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης των αγορών, μετατρέποντας την εμπειρία πληρωμής σε παράγοντα ανάπτυξης.

«Η σημασία της εμπειρίας πληρωμής αποτυπώνεται και στα ευρήματα του Payments Report της Nexi για την Ελλάδα: η ασφάλεια, η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν σήμερα τις βασικές προτεραιότητες των καταναλωτών, ενώ το 59% εγκαταλείπει μια αγορά όταν δεν βρίσκει την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής ή νιώθει πως το περιβάλλον δεν είναι επαρκώς αξιόπιστο. Κάθε δυσκολία στην πληρωμή δεν είναι απλώς θέμα εμπειρίας, αλλά άμεση απώλεια εσόδων», τόνισε η κ. Σταθάκη.

Επίσης, ανέφερε ότι η νέα πραγματικότητα των πληρωμών προϋποθέτει βαθύτερη και πιο ουσιαστική συνεργασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Καθώς ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την πληρωμή ως μία ενιαία εμπειρία, όλοι οι εμπλεκόμενοι καλούνται να λειτουργούν πιο συντονισμένα, αξιοποιώντας τεχνολογίες και δεδομένα που επιτρέπουν ταχύτερες διασυνδέσεις και αποτελεσματικότερη συνεργασία. Όπως τόνισε, «το οικοσύστημα των πληρωμών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, με πολλούς παίκτες και πολλά σημεία επαφής. Αυτά τα σημεία μπορούν να γίνουν είτε σημεία αστοχίας είτε σημεία επιτυχίας. Εκεί ακριβώς κρίνονται όλα – γι’ αυτό ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε μεταξύ μας είναι κρίσιμος».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Σταθάκη και στις άμεσες πληρωμές, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο η περαιτέρω διάθεσή τους στην αγορά, αλλά η καθιέρωσή τους ως αυτονόητης επιλογής για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η αυξανόμενη διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις ώστε το ζητούμενο να μετατοπίζεται από τη διαθεσιμότητα στην καθημερινή χρήση – ενώ η ένταξη του IRIS στο EuroPA ανοίγει την προοπτική μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής υποδομής άμεσων πληρωμών. «Το κρίσιμο είναι να γίνει πιο απλή η εμπειρία πληρωμής με IRIS. Όταν η διαδικασία γίνει εύκολη και κατανοητή, η χρήση θα ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται σωστή επικοινωνία και εκπαίδευση των εμπόρων, ώστε να το βλέπουν ως εργαλείο που μπορεί να τους βοηθήσει στην πράξη», ανέφερε.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο 10th Payments 360 Conference, η Nexi Ελλάδος επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως συνεργάτη ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή της εμπειρία και την τεχνολογική της εξειδίκευση για να δημιουργεί λύσεις πληρωμών που προσφέρουν ουσιαστική αξία πέρα από τη συναλλαγή.