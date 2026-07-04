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Check Point και AWS συνεργάζονται για ασφαλές cloud στην Ευρώπη

Η Check Point φέρνει προηγμένη προστασία στο AWS European Sovereign Cloud - Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αποκτούν προηγμένη προστασία με διατήρηση των δεδομένων τους στην Ευρώπη

Τεχνολογία 04.07.2026, 23:40
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Check Point και AWS συνεργάζονται για ασφαλές cloud στην Ευρώπη
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Η Check Point Software Technologies ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, διαθέτοντας τη λύση Cloud Firewall στο AWS European Sovereign Cloud, το νέο ανεξάρτητο cloud της Amazon Web Services για την ευρωπαϊκή αγορά. Με την πρωτοβουλία αυτή, οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες προστασίας, διατηρώντας τα δεδομένα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφούμενοι με αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νέα υπηρεσία βασίζεται στη φιλοσοφία prevention-first (πρώτα η πρόληψη) της Check Point και παρέχει ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου, εφαρμογών και ψηφιακών φορτίων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την απόδοση και τη διαθεσιμότητα που αναμένουν οι χρήστες της AWS. Το AWS European Sovereign Cloud είναι σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων και λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητο, διαχειριζόμενο περιβάλλον, με υποδομή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Ε.Ε..

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις για προστασία δεδομένων και κανονιστική συμμόρφωση στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές. Οι οργανισμοί αναζητούν λύσεις που να συνδυάζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας με πλήρη έλεγχο της τοποθεσίας και της διαχείρισης των δεδομένων τους, και η συνεργασία Check Point – AWS έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.

Η διάθεση του Cloud Firewall στο AWS European Sovereign Cloud εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση για ψηφιακή κυριαρχία στην Ευρώπη

Όπως δήλωσε ο Joaquin Reixa, Vice President, Western Europe της Check Point Software Technologies, το AWS European Sovereign Cloud αποτελεί σημαντικό βήμα για οργανισμούς που λειτουργούν σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς μέσω της λύσης Cloud Firewall μπορούν να προστατεύουν κρίσιμες εφαρμογές και δεδομένα, διατηρώντας τα παράλληλα εντός της Ε.Ε.. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός πρόληψης απειλών, τεχνητής νοημοσύνης και εγγυήσεων κυριαρχίας δεδομένων βοηθά τους οργανισμούς να επιταχύνουν με ασφάλεια τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Η Check Point σημειώνει επίσης ότι οι πελάτες μπορούν ήδη να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό της μετάβασής τους στο AWS European Sovereign Cloud. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και άλλες σχετικές λύσεις, όπως το Web Application Firewall (WAF), ενισχύοντας περαιτέρω το πλέγμα προστασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σύνθετα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Στρατηγική σημασία

Η διάθεση του Cloud Firewall στο AWS European Sovereign Cloud εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση για ψηφιακή κυριαρχία στην Ευρώπη, όπου κράτη και επιχειρήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν εξαρτήσεις και να διασφαλίσουν ότι τα κρίσιμα δεδομένα τους παραμένουν εντός ευρωπαϊκού πλαισίου. Για τη Check Point, η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στην κυβερνοασφάλεια και επεκτείνει το αποτύπωμά της σε μια αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης και προστασίας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι προστατεύει περισσότερους από 100.000 οργανισμούς παγκοσμίως και εστιάζει στην ασφαλή υλοποίηση του AI transformation των επιχειρήσεων, με έμφαση στην πρόληψη προηγμένων κυβερνοαπειλών. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα συνεργασία με την AWS ενισχύει τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών οργανισμών να λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία στο cloud.

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