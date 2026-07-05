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Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Business 05.07.2026, 08:00
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Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αναδύονται για πουλερικά και πτηνοτροφία, ειδικά μετά την πρόσφατη εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος από τον κολοσσό MHP στα τέλη Μαΐου.

Νέες συνεργασίες εν είδει «απάντησης» στην είσοδο της ουκρανικής εταιρείας φαίνεται πως συνιστούν το επόμενο «λογικό» βήμα για τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή.

Το σίγουρο είναι ότι η πρόσφατη επενδυτική συμφωνία τοποθετεί τη Νιτσιάκος, έναν από τους ισχυρότερους εγχώριους παίκτες στον κλάδο των πουλερικών, σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.

«Η συμφωνία προέκυψε μέσα από την επαφή δύο εταιρειών που μοιράζονται κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας» ανέφερε στον ΟΤ η Μαριλένα Νιτσιάκου, αντιπρόεδρος και εμπορική διευθύντρια της Νιτσιάκος, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας με τον ουκρανικό όμιλο MHP του billionaire Yuriy Kosyuk.

Το σημαντικότερο στην παρούσα φάση ήταν η επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού εταίρου, υπογράμμισε η ίδια: «Για εμάς, το κρίσιμο ερώτημα δεν ήταν αν θα μπει ένας επενδυτής, αλλά ποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Νιτσιάκος, διατηρώντας πάντα ακέραια όλα όσα τη χαρακτηρίζουν. Η MHP είναι η εταιρεία που μπορεί να το κάνει αυτό στην πράξη».

Υπενθυμίζεται ότι η MHP είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη, με παρουσία από την παραγωγή ζωοτροφών και τη γεωργία μέχρι τη μεταποίηση τροφίμων, την ενέργεια και το διεθνές εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, η εξαγορά αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου στρατηγικού της πλάνου να επεκταθεί διεθνώς.

Πουλερικά

Ο Ουκρανός επιχειρηματίας Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosiuk), ιδρυτής και CEO της MHP

Το 2019 η MHP προχώρησε στην εξαγορά της Perutnina Ptuj, της κορυφαίας εταιρείας πουλερικών της Σλοβενίας και μιας από τις σημαντικότερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2025 η παραγωγή της Perutnina είχε αυξηθεί από 90.000 τόνους σε περισσότερους από 165.000 τόνους ετησίως, ενώ τα EBITDA είχαν τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 105 εκατ. δολάρια από 34 εκατ. δολάρια πριν από την εξαγορά.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε και στη δήλωση του ιδρυτή και CEO της MHP, Yuriy Kosyuk στη δήλωση που συνόδευε την ανακοίνωση της εξαγοράς. Ο ουκρανός επιχειρηματίας, ανέφερε ότι η Νιτσιάκος «με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της, μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού».

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στα ελληνικά πουλερικά

Σχεδόν έναν μήνα μετά από το mega deal μεταξύ της Νιτσιάκος και της MHP, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΠΣΙ Πίνδος) πρότεινε συνεργασία με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, με σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνεταιρισμού, ο πρόεδρος της «ΠΙΝΔΟΣ» Ανδρέας Δημητρίου είπε χαρακτηριστικά: «Επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά» – μια φράση που μπορεί να ερμηνευθεί ως «ψήφος εμπιστοσύνης» στον ελληνικό κλάδο, μετά την πρόσφατη εξαγορά της Νιτσιάκος.

Βέβαια, επίσημες διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πρόθεση συνεργασίας με την Άρτα ισχύει, με το εύρος της να θεωρείται μεγάλο: θα μπορούσε να περιλαμβάνει κοινές δράσεις στην παραγωγή και τις προμήθειες, μέχρι και την πιθανή συγχώνευση των δύο συνεταιρισμών.

Αποτελεί αυτή η πρόθεση αντίδραση στην εξαγορά του Νιτσιάκου; Η διοίκηση της «ΠΙΝΔΟΣ» θεωρεί ότι η πρόταση συνεργασίας εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης, η οποία κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά το 2025.

Πουλερικά

Από αριστερά ο πρόεδρος της ΠΙΝΔΟΣ Ανδρέας Δημητρίου και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Λάζαρος Τσακανίκας

Στα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της «ΠΙΝΔΟΣ» Λάζαρος Τσακανίκας ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 414,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,6% σε σχέση με το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 33,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας επίσης αύξηση 10,5%. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας και τη διατήρηση υψηλής λειτουργικής αποδοτικότητας.

«Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται και το 2026», ανέφερε ο κ. Τσακανίκας, τονίζοντας ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο αυξήθηκαν οι νεοσσοί (κατά 12,7%), η παραγωγή ζωοτροφών (κατά 11,4%), ο κύκλος εργασιών (κατά 7,5%), οι πωλήσεις (κατά 7,8%) οι εξαγωγές (κατά 16,5%).

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις

Παράλληλα, σε τροχιά πλήρους υλοποίησης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα της πτηνοτροφικής εταιρείας Αγγελάκης ΑΕ, το οποίο ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2026.

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σημαντική επέκταση των μονάδων της εταιρείας, τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής, αλλά και τον τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αναπτυξιακοί της στόχοι και να υποστηριχθεί έτι περαιτέρω η εξωστρέφειά της.

Για το 2025, οι εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών της Αγγελάκης ΑΕ έκαναν λόγο για 56 εκατ. ευρώ από 38,76 εκατ. ευρώ το 2022 και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στα 4 εκατ. ευρώ από 2,10 εκατ. ευρώ το 2022. Για το 2026 στόχος της διοίκησης είναι ο τζίρος της Αγγελάκης να ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ και να διπλασιαστεί το EBITDA.

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