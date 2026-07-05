72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άνοιξε κι επίσημα η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση για τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ με εξόφληση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Θεωρητικά δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους από ασφαλιστικές εισφορές με ένα μεγάλο αριθμό δόσεων. Ομως, στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπονται «κόφτες» με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Ποιοι χάνουν τις 72 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Όμως, δεν αρκεί μια οφειλή να είναι παλαιά για να ενταχθεί. Ο νομοθέτης έχει θέσει φίλτρα που αποκλείουν πολλούς ασφαλισμένους ήδη από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Ο μεγαλύτερος αποκλεισμός αφορά όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Με άλλα λόγια, οι συνεπείς οφειλέτες που προσπάθησαν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα χρέη τους δεν αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αντίθετα, ευνοούνται όσοι δεν είχαν ενεργή ρύθμιση, γεγονός που ήδη προκαλεί προβληματισμό για την ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων.

Η «παγίδα» με τις οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024

Εκτός της ρύθμισης μένουν ουσιαστικά και όσοι έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, εφόσον αυτές δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν υπαχθεί στην Πάγια Ρύθμιση των 24 δόσεων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει παλαιά χρέη που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να ενταχθεί επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από μια πρόσθετη οικονομική υποχρέωση: πριν αποκτήσει πρόσβαση στις 72 δόσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει ξεχωριστά όλα τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι οφειλέτες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν την καρτέλα των οφειλών τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν οφειλές από το 2024 και μετά, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις εντάξουν στην Πάγια Ρύθμιση. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορούν να προχωρήσουν στην αίτηση για τις 72 δόσεις.

Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη ενεργή ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την επιλογή της νέας ρύθμισης το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και δεν επιτρέπει την υπαγωγή.

Προθεσμία έως το τέλος του 2026

Η αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το ύψος της οφειλής και τους όρους της ρύθμισης.