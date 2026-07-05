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Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα άδειας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 05.07.2026, 19:04
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Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται
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Αυξημένο επίδομα άδειας στους λογαριασμούς τους θα δουν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026 δεν επηρεάζει μόνο τις μηνιαίες αποδοχές, αλλά μεταφράζεται και σε υψηλότερες απολαβές για το επίδομα αδείας, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών.

Το επίδομα άδειας

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά οδηγεί αυτομάτως σε αύξηση του επιδόματος αδείας για όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές. Το επίδομα συνδέεται άμεσα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και ως εκ τούτου ακολουθεί κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον μισθό.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές, ενώ ο εργοδότης οφείλει να τη χορηγήσει μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε κατά την έναρξη της άδειας είτε μαζί με τις αποδοχές της περιόδου κατά την οποία ο εργαζόμενος απουσιάζει νόμιμα από την εργασία του.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό ποσό

Ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές και διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών.

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά επί των πωλήσεων, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.

Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν αποκλειστικά όσοι βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση. Αντίθετα, δεν καταβάλλεται σε ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσού, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Για όσους εργάζονται με πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κατά το πρώτο έτος απασχόλησης δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες άδειας
  • Με τη συμπλήρωση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται 21 ημέρες
  • Από το τρίτο έτος και μετά η άδεια ανέρχεται σε 22 ημέρες
  • Όσοι συμπληρώνουν 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας δικαιούνται 25 ημέρες
  • Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας η άδεια αυξάνεται σε 26 ημέρες

Για τους εργαζομένους με εξαήμερη εργασία προβλέπονται:

  • 24 ημέρες κατά το πρώτο έτος εργασίας
  • 25 ημέρες κατά το δεύτερο έτος
  • 26 ημέρες από το τρίτο έτος και μετά
  • 30 ημέρες μετά τη συμπλήρωση 10 ετών
  • 31 ημέρες μετά τη συμπλήρωση 25 ετών εργασίας

Παρά τη θεσμοθέτηση μεγαλύτερης ευελιξίας, η διαχείριση των αδειών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για επιχειρήσεις που καταγράφουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητά τους κατά τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι βιομηχανίες ποτών και ζυθοποιίας, οι εταιρείες εμφιαλωμένων νερών, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές και νησιά.

Σε αυτούς τους κλάδους, η ανάγκη διατήρησης επαρκούς προσωπικού κατά την περίοδο αιχμής συχνά δημιουργεί δυσκολίες στον προγραμματισμό των αδειών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη δυνατότητα ευέλικτης κατανομής των ημερών ξεκούρασης.

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