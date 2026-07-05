 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Αρκετοί έχουν προστεθεί στις φωνές που προειδοποιούν για πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, σε περίπτωση που η άνθηση μετατραπεί σε ύφεση

Tεχνητή νοημοσύνη 05.07.2026, 22:47
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ερώτημα κυριάρχησε στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών και οικονομολόγων του κόσμου: Αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη ευλογία ή απειλή για την παγκόσμια οικονομία;

Οι οικονομολόγοι στο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέφεραν μια σειρά από λόγους ανησυχίας: την αύξηση της έκδοσης ομολόγων από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, την αυξανόμενη μόχλευση που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να στοιχηματίσουν στην τεχνητή νοημοσύνη και την αύξηση της ανεργίας σε περίπτωση που η τεχνολογία αυτή αντικαταστήσει θέσεις εργασίας.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να αντιστραφεί, οδηγώντας ορισμένες οικονομίες σε ύφεση.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η μόχλευση τόσο από την πλευρά των δανειοληπτών όσο και από την πλευρά των επενδυτών», δήλωσε ο Τόμπιας Άντριαν, διευθυντής του τμήματος νομισματικών και κεφαλαιαγορών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Η μόχλευση και από τις δύο πλευρές είναι πολύ ανησυχητική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.»

Παγκόσμιοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί και επενδυτές συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σίντρα της Πορτογαλίας για τη συνάντηση. Αρκετοί προσχώρησαν στο χορό των φωνών που προειδοποιούν για τις πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, εάν η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μετατραπεί σε ύφεση. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να αντιστραφεί, οδηγώντας ορισμένες οικονομίες σε ύφεση.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία ενισχύοντας την παραγωγικότητα — επιτρέποντας ταχύτερη ανάπτυξη, καθώς οι άνθρωποι εργάζονται πιο αποδοτικά.

«Βρισκόμαστε στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο αυτής της επανάστασης», δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Είπε ότι προβλέπει μεγαλύτερη ευημερία, προσθέτοντας: «Αν θέλετε να ακουστώ σαν απαισιόδοξος και καταστροφέας σε αυτό το θέμα, φοβάμαι ότι δεν είμαι σε αυτή τη θέση».

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις των μετοχών των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) φαίνονται υπερτιμημένες σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, καθώς βασίζονται σε αισιόδοξες προσδοκίες για τα τεράστια μελλοντικά κέρδη που θα αποκομίσουν οι εταιρείες AI.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, όταν εμφανίζεται μια νέα επαναστατική τεχνολογία. Το Διαδίκτυο αποδείχθηκε καλύτερο από ό,τι φανταζόταν κανείς, αλλά παρόλα αυτά είχαμε τη φούσκα των dot-com», είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία η αγορά θα προτρέξει».

Δύο σενάρια

Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, παρουσίασε δύο σενάρια για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία και τα δύο ενέχουν κινδύνους για την οικονομία. Στο ένα, «η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει τεράστια επιτυχία», είπε, αντικαθιστώντας θέσεις εργασίας και οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ αρνητικό σενάριο, διότι τότε οι καταναλωτικές δαπάνες θα μειωθούν και, ως εκ τούτου, τελικά θα οδηγηθούμε πιθανότατα σε ύφεση», ανέφερε.

Στο δεύτερο σενάριο, ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης απογοητεύει.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, τότε, φυσικά, πολλές από τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα θα αποδειχθούν πιο προβληματικές, καθώς δεν θα αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη σε όρους παραγωγικότητας και κερδοφορίας», δήλωσε ο Σλοκ.

Η κυριαρχία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στα χαρτοφυλάκια των παγκόσμιων επενδυτών θα μπορούσε να εντείνει τις επιπτώσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 —κυρίως εταιρείες τεχνολογίας που εκμεταλλεύονται την τάση της τεχνητής νοημοσύνης— αποτελούν πλέον περίπου το 40% του δείκτη. Τα ομόλογα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εκδόσεων επενδυτικής ποιότητας φέτος, σύμφωνα με τον Σλοκ, και το 87% της συνολικής χρηματοδότησης από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Οι κίνδυνοι που ενέχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την κυβερνοασφάλεια αποτελούν επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία για τη Σάρα Μπρίντεν της Τράπεζας της Αγγλίας. Νέα μοντέλα, όπως το Mythos της Anthropic και εκείνα που αναπτύσσονται στην Κίνα, μπορούν να εντοπίζουν κενά ασφαλείας στα συστήματα των εταιρειών. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι εταιρείες πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα, και η επιδιόρθωσή τους, μόλις εντοπιστούν, μπορεί να απαιτήσει χρόνο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει πολλές ευπάθειες που πρέπει να διορθώσουμε», δήλωσε η Μπρίντεν. «Αν οι διορθώσεις κυκλοφορήσουν αλλά δεν εφαρμοστούν άμεσα, κακόβουλοι δράστες μπορούν να αναλύσουν τις ευπάθειες με αντίστροφη μηχανική.»

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ , μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να παραλύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ενός μεγάλου παρόχου υπηρεσιών cloud να θέτει εκτός λειτουργίας πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ταυτόχρονα», ανέφερε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι αγορές – Άλμα για την EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σταθεροποιητικά οι ευρωαγορές - Άλμα για EasyJet
ΚΑΠ: Τα ποσά και οι δικαιούχοι για τα Κέντρα Μελισσοκομίας
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν στα Κέντρα Μελισσοκομίας - Οι δικαιούχοι
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης
Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες - «Δεν ζητάμε χρήματα ή τιμαλφή»
Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
Τουρισμός

Απογειώθηκε το Ελ. Βενιζέλος - Αύξηση 4,5% το α΄εξάμηνο [πίνακες]
Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα
AGRO

Σε συναγερμό η Πρέβεζα - Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς προβάτων
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, οι επενδύσεις σε καταστήματα ναυαρχίδες συνεχίζονται, τα ενοίκια αυξάνονται και οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι μένουν χωρίς διαθέσιμους χώρους

Γιώργος Μανέττας
Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Παρελθόν το μεγαλύτερο data center στις ΗΠΑ - Πώς ακυρώθηκε

Πρόσφατα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή data centers στην περιοχή τους

Δημήτρης Σταμούλης
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Tεχνητή νοημοσύνη

«Καμπανάκι» από κορυφαίους οικονομολόγους για την ΑΙ

Αρκετοί έχουν προστεθεί στις φωνές που προειδοποιούν για πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις, σε περίπτωση που η άνθηση μετατραπεί σε ύφεση

Δημήτρης Σταμούλης
Hon Hai: Προμηθευτής της Νvidia προβλέπει πωλήσεων χάρη στη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Foxconn προβλέπει ραγδαία άνοδο πωλήσεων χάρη στην ΑΙ

Τα έσοδα της Hon Hai αυξήθηκαν κατά 52% τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Κυριακή

Check Point Research: Νέα τεχνική browser-only ransomware αξιοποιεί την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Συναγερμός από την Check Point Research για νέα απειλή μέσω browser

Η έρευνα της Check Point Research δείχνει πώς ένα απλό αίτημα πρόσβασης σε αρχεία μπορεί να οδηγήσει σε κρυπτογράφηση δεδομένων χωρίς εγκατάσταση malware

Εργασία: Η νέα εξίσωση – Άνθρωπος και Τεχνητή Νοημοσύνη στην ίδια ομάδα
Tεχνητή νοημοσύνη

Deloitte: Η ΑΙ δεν αρκεί χωρίς επένδυση στους ανθρώπους

Η επόμενη ημέρα στην εργασία δεν αφορά μόνο την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά κυρίως τη σχέση της με τον άνθρωπο

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Anthropic: Κλείνει κενά που επιτρέπουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic κλείνει κενά που αφήνουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude

Οι μηχανικοί εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παρά τους αυστηρούς περιορισμούς της Anthropic

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι αγορές – Άλμα για την EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σταθεροποιητικά οι ευρωαγορές - Άλμα για EasyJet

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν εξαιρετική επίδοση την περασμένη εβδομάδα

ΚΑΠ: Τα ποσά και οι δικαιούχοι για τα Κέντρα Μελισσοκομίας
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν στα Κέντρα Μελισσοκομίας - Οι δικαιούχοι

Έως τις 15 Οκτωβρίου θα καταβληθεί η ενίσχυση του ΣΣ ΚΑΠ για τη μελισσοκομία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης
Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες - «Δεν ζητάμε χρήματα ή τιμαλφή»

Οι επιτήδειοι τηλεφωνούν από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα

Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
Τουρισμός

Απογειώθηκε το Ελ. Βενιζέλος - Αύξηση 4,5% το α΄εξάμηνο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος

Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα
AGRO

Σε συναγερμό η Πρέβεζα - Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς προβάτων

Σε αυξημένη επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι – Μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο επικεφαλής της Mitsubishi Heavy Industries δηλώνει ότι η τακτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει «τεράστια σπατάλη» των χρημάτων των φορολογουμένων

ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
Commodities

Κάτω από τα 72 δολ. το πετρέλαιο - Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold
English Edition

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold

The U.S. company is pausing plans to enter five European markets, including Greece, as it focuses on its pursuit of Delivery Hero, efood's parent company, whose €10 billion acquisition offer was rejected in May

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας

Τι αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου

Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies