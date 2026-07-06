AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν

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Στην AI βασίζονται πλέον πολλές εταιρείες για τη δημιουργία νέων καταναλωτικών αγαθών και για την επιτάχυνση της παραγωγής τους.

Για παράδειγμα, η γαλλική εταιρεία καλλυντικών L’Oreal χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει μόρια στα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας της που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για χρήση σε σαμπουάν και τώρα μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα τέσσερις φορές πιο γρήγορα από πριν, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters.

Ο κατάλογος περιλάμβάνει την Nestle, ιδιοκτήτρια της Nescafe, την Haleon που φτιάχνει την οδοντόκρεμα Sensodyne και η βιομηχανία σοκολάτας Mondelez χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην καινοτομία προϊόντων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορούν και δοκιμάζουν τα συστατικά πιο γρήγορα και βρίσκουν ιδέες για νέες συνταγές, αντιμετωπίζωντας παράλληλα τρωτά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Καθώς οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αντιμετωπίζουν πιέσεις για καινοτόμα προϊόντα και μείωση του κόστους εν μέσω μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτιμήσεων, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη προϊόντων φαίνεται μονόδρομος, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη εμφανή.

Η περίπτωση της L’Oreal

Η L’Oreal, η οποία άρχισε να χρησιμοποιεί την AI στα εργαστήριά της πριν από τέσσερα χρόνια, έχει εντοπίσει νέα μόρια για προϊόντα ομορφιάς, προβλέποντας την επίδραση που θα έχουν στο δέρμα και τα μαλλιά, δήλωσε στο Reuters ο Fabrice Megarbane, πρόεδρος της μονάδας καταναλωτικών προϊόντων.

Πιο ειδικά, η εταιρεία επαναχρησιμοποίησε μόρια που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας σε ένα σαμπουάν που χρησιμοποιεί κολλαγόνο για να προσθέσει όγκο και όγκο στα μαλλιά, δήλωσε ο Megarbane.

«Μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα βρίσκοντας νέους συνδυασμούς μορίων και νέα οφέλη από τα μόρια», δήλωσε ο Megarbane στη Σύνοδο Κορυφής του Φόρουμ Καταναλωτικών Αγαθών στη Βιέννη στα τέλη Ιουνίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oreal, Nicolas Hieronimus, ξεκίνησε ένα «σχέδιο τόνωσης της ομορφιάς» πέρυσι για να ενισχύσει την καινοτομία, αφότου η L’Oreal κατέγραψε την πιο αναιμική αύξηση πωλήσεων του ομίλου της εδώ και χρόνια.

Νέες συνταγές μέσω AI

Σημαντική τόνοση στην καινοτομία παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τον Filippo Catalano, διευθυντή πληροφορικής και ψηφιακής ανάπτυξης στη Mondelez.

Ειδικότερα, η AI έχει βοηθήσει την εταιρεία να επιταχύνει τις διαδικασίες της και να επαναπροσδιορίσει τις συνταγές. Για παράδειγμα, η εταιρεία δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει συνταγές, συμπεριλαμβανομένων «έτοιμων» ιδεών, οι οποίες έπειτα παιρνούν από ανθρώπινη αξιολόγηση.

«Μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τις συνταγές μας», δήλωσε ο Catalano, επισημαίνοντας τη δυνατότητα μειωμένης εξάρτησης από την ενιαία προμήθεια στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ικανότητα προσαρμογής στις φόρμουλες, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Mondelez μειώνει τον αριθμό των δειγμάτων που συνήθως παράγονται μέσω της καινοτομίας.

Μάλιστα, η εταιρεία ανέφερε ότι η AI βοήθησε στην ανάπτυξη των μπισκότων Golden Oreo χωρίς γλουτένη και μιας ανανεωμένης συνταγής για μπισκότα Chips Ahoy.

Στην κατηγορία των μπισκότων, το 60% των συνταγών που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Mondelez είχαν καλύτερη απόδοση σε τομείς όπως η διατροφή, η βιωσιμότητα και το κόστος, αναφέρει το Reuters.