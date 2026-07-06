Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες προσπάθησαν να αφομοιώσουν τα στοιχεία από την οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ αναμένουν και τις δηλώσεις κεντρικών τραπεζιτών.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,38% στις 650 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,26% στις 10.651 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,21% στις 25.832 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,33% στις 8.479 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η EasyJet κατέγραψε άνοδο σχεδόν 10%, αφού συμφώνησε στην πρόταση εξαγοράς της Castlelake.

Τα μάκρο

Πλήθος στοιχεία σήμερα από το μέτωπο της οικονομίας, με τη Eurostat να ανακοινώνει αύξηση κατά 0,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στην βιομηχανία αυξήθηκε κατά 5,9% στην Ευρωζώνη και κατά 5,7% στην ΕΕ.

Την ίδια ώρα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε τον Ιούλιο το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τον δείκτη της Sentix. Ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -3,1 μονάδες από -13,4 μονάδες τον Ιούνιο, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική μηνιαία άνοδο.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ενισχύθηκε κατά 5,2 μονάδες, στις -14,8, ενώ ο δείκτης προσδοκιών πέρασε σε θετικό έδαφος, διαμορφούμενος στις 9,3 μονάδες από -6,5 τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, η Eurostat ανακοίνωσε ότι οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν άνοδο 0,5%. Σε ετήσια βάση, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,6% στην Ευρωζώνη και κατά 1,9% στην ΕΕ.

Εν αναμονή των πρακτικών της Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη δημοσίευση, την Τετάρτη, των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική.

Τα πρακτικά εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν έναν σχετικά «σκληρό» (hawkish) τόνο, δεδομένου ότι εννέα μέλη της Fed είχαν προηγουμένως προβλέψει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων εντός του έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις είχαν διαμορφωθεί πριν από την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να μεταβάλει την πορεία του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερα πυκνό είναι επίσης το πρόγραμμα ομιλιών κορυφαίων στελεχών των κεντρικών τραπεζών. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις τοποθετήσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ και Φίλιπ Λέιν.