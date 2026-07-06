Τραμπ: Εξαπολύει νέα φραστική επίθεση στη Μελόνι

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Στη νέα φραστική επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο πλανητάρχης έγραψε «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».

TRUMP: Posts image reading “RESTRAINING ORDER NEEDED” over Trump and Giorgia Meloni photo pic.twitter.com/D61h4J5yWt — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 5, 2026



Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης – Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί, πάλι μέσω διαδικτύου, στην Ιταλία και την πρωθυπουργό της:

«Δεν είναι σωστό!»

«Παρά το ότι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της σοβαρότατης πυρηνικής απειλής της.

»Επί δεκαετίες τους υπερασπίσαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».