Arivia Food: Σε πτωτική τροχιά για τρίτη χρονιά – Η επένδυση που ακυρώθηκε και οι στόχοι για το 2026

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Καθοδική ήταν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πορεία της Arivia Food, θυγατρικής του ομίλου Flora Food Group (πρώην Upfield), αφού ο ισολογισμός του 2025 κατέγραψε πτώση σε τζίρο και κερδοφορία.

Παρά τα αρνητικά νούμερα, η εταιρεία προσβλέπει σε περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη το 2026 μέσω ενίσχυσης της παρουσίας της σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ως εκ τούτου σε αύξηση των πωλήσεών της.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις υποχώρησαν το 2025 κατά 7,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 82, 96 εκατ. ευρώ έναντι 89,33 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, το EBITDA της χρήσης 2025 ανήλθε στα 24,96 εκατ. ευρώ έναντι 28,45 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας έτσι μείωση κατά 12,25%.

Μειωμένα ήταν και τα καθαρά κέρδη της Arivia, τα οποία για τη χρήση του 2025 έφτασαν στα 21,73 εκατ. ευρώ έναντι 25,45 εκατ. ευρώ το 2024.

Ελαφριά μείωση καταγράφηκε και στα ίδια κεφάλαια, τα οποία στις 31/12/2025 ανέρχονταν σε 72,88 εκατ. ευρώ έναντι 74,17 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η μεταβολή αυτή αποδίδεται στη διανομή μερίσματος καθώς και στην ανάκληση επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην επιστροφή φορολογικής απαλλαγής.

Η επένδυση που ακυρώθηκε – Το ύψος του μερίσματος στη μητρική

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μετόχων της Arivia Food αποφάσισε τον Μάιο του 2025 να ανακαλέσει προηγούμενες αποφάσεις της για επενδυτικά έργα, τα οποία είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, με αποτέλεσμα να επιστρέψει τη φορολογική απαλλαγή ύψους 1,62 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η ανάκληση αποφασίστηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανανεωμένοι στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις που απέρρεαν από τις παραπάνω αποφάσεις θα δυσχέραιναν τις επιχειρηματικές αποφάσεις τόσο της εταιρείας όσο και της μητρικής Flora Food Group.

Πάντως, παρά τη μείωση της κερδοφορίας για τρίτο συναπτό έτος, η εταιρεία συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πηγή χρηματικών ροών για τη μητρική, αφού η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφάσισε τον Μάιο του 2025 διανομή μερίσματος ύψους 16,55 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήση 2024.

Πιο πρόσφατα, αποφασίστηκε επίσης η διανομή μερίσματος ύψους 10,34 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025.

Ενίσχυση του VIOLIFE – Το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Στην προώθηση του VIOLIFE σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο πόνταρε η Arivia Food το 2025, στο πλαίσιο παγκόσμιας διαφημιστικής εκστρατείας του brand.

Η κίνηση αυτή δεν έγινε τυχαία, αφού η αγορά στις ΗΠΑ παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ειδικά στο κομμάτι των φυτικών τυριών, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η αγορά στα φυτικά τρόφιμα ανήλθε το 2025 στα 993 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του think tank The Good Food Institute. Μάλιστα, η αγορά φυτικών τυριών στη χώρα παρουσίασε αύξηση το 2025.

Το «ράλι» του πληθωρισμού φαίνεται πώς επηρέασε σημαντικά την εταιρεία, αφού οι ανοδικές τάσεις στις τιμές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας, και μισθών την ώθησαν να προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντω της.

Προκειμένου να δεσμεύσει ευνοϊκές τιμές η Arivia Food προχώρησε και στην έγκαιρη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές πρώτων υλών.

Οι προοπτικές και τα πρώτα στοιχεία για το 2026

Στη συνεχή εμπορική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της παρουσίασης των προϊόντων της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη προσβλέπει η εταιρεία για την τρέχουσα χρήση, παρά τη δυσκολία που δημιουργεί στις πωλήσεις η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Πιο ειδικά, σε βασική προτεραιότητα αναδεικνύεται για την Arivia Food η περαιτέρω εκμετάλλευση του παγκόσμιου δικτύου της Flora Food Group για διείσδυση στις αγορές χωρών που μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν είχε πρόσβαση ή περιορισμένη εμπορική παρουσία.

Έπειτα, η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει τόσο στη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων της σε ΗΠΑ και Καναδά, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και την Ολλανδία με προσθήκη νέων σημείων διάθεσης και ανάπτυξη ιδίων εμπορικών σημάτων (own brands).

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της εταιρείας στη χρήση 2025 αλλά και στους πρώτους μήνες της χρήσης 2026 δείχνουν σημαντική κερδοφορία και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, οπότε δεν συντρέχει καμία περίπτωση απομείωσης της υπεραξίας.

Αγοραστή ψάχνει η KKR

Το μέλλον της ελληνικής θυγατρικής θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την πορεία της μητρικής, καθώς η KKR διερευνά την πώληση της Flora Food Group, μετά την αναζωπύρωση της ζήτησης γαλακτοκομικών που οδήγησε την επιχείρηση να εγκαταλείψει το σχέδιό της να βασίσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της σε φυτικά προϊόντα.

Ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων συνεργάζεται με επενδυτικούς τραπεζίτες για μια πιθανή πώληση της Flora, η οποία κατέχει επίσης μάρκες όπως το I Can’t Believe It’s Not Butter! και το Bertolli, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ειδικότερα, η KKR στοχεύει να κλείσει μια συμφωνία με αποτίμηση έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες των FT.