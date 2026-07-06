D-Marin: Η CVC πουλά τις μαρίνες έναντι ποσού άνω του 1 δισ. ευρώ

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Συμφωνία για την πώληση της D-Marin έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μαρινών πολυτελών σκαφών στη Μεσόγειο, έναντι τιμήματος που αποτιμά την εταιρεία σε πάνω από 1 δισ. ευρώ υπέγραψε η CVC Capital Partners, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT, αγοραστής είναι η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων InfraVia, η οποία αποκτά έναν όμιλο με 28 μαρίνες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Αν και οι δύο πλευρές δεν γνωστοποίησαν το οικονομικό τίμημα, πηγές με γνώση της συναλλαγής ανέφεραν στους FT ότι η αποτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 1 δισ. και 1,5 δισ. ευρώ.

Η D-Marin διαθέτει 22 μαρίνες στη Μεσόγειο και ακόμη έξι εγκαταστάσεις σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η άνοδος των yachts και η CVC

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον κλάδο των μαρινών, καθώς η ανάπτυξη της αγοράς σκαφών αναψυχής και η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού ενισχύουν τις προοπτικές του κλάδου.

Η D-Marin διαθέτει 22 μαρίνες στη Μεσόγειο και ακόμη έξι εγκαταστάσεις σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνολικά διαχειρίζεται περίπου 14.300 θέσεις ελλιμενισμού, οι οποίες κατά κανόνα μισθώνονται σε ετήσια βάση.

Μελέτη της McKinsey, την οποία επικαλούνται οι FT, εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά μαρινών, αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων, θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 8% έως το τέλος της δεκαετίας

Στην Ελλάδα, διαχειρίζεται τέσσερις μαρίνες και συγκεκριμένα τη μαρίνα Ζέας, Πύλου, Γουβιών στην Κέρκυρα και Λευκάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι FT, η Μεσόγειος συγκεντρώνει περίπου το 70% της παγκόσμιας δραστηριότητας yachting, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι λίστες αναμονής για μια θέση ελλιμενισμού ξεπερνούν τον έναν χρόνο.

Έλλειψη θέσεων και αυξανόμενη ζήτηση

Ο διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, Όλιβερ Ντέρσουκ, δήλωσε στους FT ότι η αγορά συνεχίζει να τροφοδοτείται από την αύξηση του αριθμού των σκαφών, την ώρα που η δημιουργία νέων μαρινών παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των αυστηρών κανονισμών.

Όπως ανέφερε, η συνεχής είσοδος νέων σκαφών στη Μεσόγειο δημιουργεί μια διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, στοιχείο που στηρίζει τις προοπτικές του κλάδου.

Η InfraVia, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT, σχεδιάζει να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, ποντάροντας στις ευκαιρίες συγκέντρωσης που προσφέρει ένας ιδιαίτερα κατακερματισμένος κλάδος

Μελέτη της McKinsey, την οποία επικαλούνται οι FT, εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά μαρινών, αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων, θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 8% έως το τέλος της δεκαετίας. Η ίδια μελέτη υπολογίζει ότι παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 210.000 σκάφη αναψυχής, έναντι μόλις 160.000 διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού.

H CVC και τα σχέδια της InfraVia

Η CVC απέκτησε τη D-Marin από τον τουρκικό όμιλο Doğuş Group το 2020 έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ. Κατά την περίοδο της ιδιοκτησίας της, η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες γεωγραφικές αγορές και τριπλασίασε τα έσοδά της. Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 50.000 πελάτες ετησίως και διαχειρίζεται 12 επαγγελματικά ναυπηγοεπισκευαστικά κέντρα.

Η InfraVia, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT, σχεδιάζει να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, ποντάροντας στις ευκαιρίες συγκέντρωσης που προσφέρει ένας ιδιαίτερα κατακερματισμένος κλάδος, όπου εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται πολλές μικρότερες και οικογενειακές επιχειρήσεις.