Pantelakis Securities: Στα 6,50 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της ElvalHalcor

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Την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης για την ElvalHalcor σηματοδοτεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Pantelakis Securities, καθώς εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, χωρίς να επιβαρυνθεί ο ισολογισμός του ομίλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρόγραμμα θα αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 29%, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει σημαντικά τη χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων. Ειδικότερα, η επεξεργασία scrap προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 204 χιλ. τόνους σε 375 χιλ. τόνους ετησίως, με το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου στο αλουμίνιο να ανεβαίνει από 32% σε 45% και στον χαλκό από 45% σε 47%.

Αύξηση κερδοφορίας

Η Pantelakis θεωρεί ότι η αύξηση της κερδοφορίας θα προέλθει από τρεις βασικούς παράγοντες, δηλαδή τη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα που θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει την ισχυρή ευρωπαϊκή ζήτηση, τη μεγαλύτερη χρήση φθηνότερων ανακυκλωμένων πρώτων υλών που μειώνει το κόστος παραγωγής ανά τόνο και τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων και του σταθερού κόστους.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι δύο βασικοί κλάδοι του ομίλου θα συμβάλουν με διαφορετικό χρονισμό στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Στο αλουμίνιο, η σημαντική επιτάχυνση αναμένεται από τη λειτουργία νέου χυτηρίου το 2029 και νέου ψυχρού ελασματουργείου το 2031.

Στον χαλκό, αντίθετα, τα οφέλη εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να αποτυπώνονται ήδη από το 2027, χάρη στην αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου μετάλλου και στη δυνατότητα επεξεργασίας χαμηλότερης ποιότητας scrap μέσω της νέας επένδυσης της SofiaMed, που θα μειώσει το κόστος πρώτης ύλης και θα ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους.

Η Pantelakis προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν από τα 236 εκατ. ευρώ του 2025 στα 350-400 εκατ. ευρώ έως το 2029 και στα 425-475 εκατ. ευρώ το 2031, περίπου διπλάσια σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Στα 6,50 ευρώ η τιμή στόχος

Με βάση την επικαιροποιημένη αποτίμησή της, η Pantelakis διατηρεί σύσταση «buy» για τη μετοχή της ElvalHalcor και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ προηγουμένως, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 31% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η αύξηση κεφαλαίου δεν αποτελεί παράγοντα απομείωσης της αξίας για τους μετόχους, αλλά τον καταλύτη που θα επιτρέψει στον όμιλο να περάσει από μια πορεία σταθερής δημιουργίας ταμειακών ροών σε μια περίοδο διαρθρωτικής ανάπτυξης, με σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού κάτω από τις δύο φορές τα EBITDA και σημαντική ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών μετά το 2030.