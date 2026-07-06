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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Εγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN απότον FDA

Πρόκειται για την πρώτη σχετική έγκριση του FDA για σακουλάκια (pouches) νικοτίνης, επισημαίνει η Παπαστράτος

Business 06.07.2026, 14:32
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Εγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN απότον FDA
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Τη χρήση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 ποικιλίες pouches (σακουλάκια) νικοτίνης ZYN ενέκρινε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), όπως ανακοίνωσε η Philip Morris International.

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για τις πρώτες αποφάσεις που χορηγούνται για σακουλάκια (pouches) νικοτίνης, ως προϊόντα καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product Application-MRTPA), επιτρέποντας στη Philip Morris International (PMI) να επικοινωνεί τον ακόλουθο ισχυρισμό για τα αδειοδοτημένα προϊόντα ZYN: «Η χρήση του ZYN αντί για συμβατικά τσιγάρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος, καρδιακής νόσου, καρκίνου του πνεύμονα, εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφυσήματος και χρόνιας βρογχίτιδας».

«Η απόφαση του FDA αποτελεί μία σημαντική στιγμή για τους περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενήλικους καταναλωτές νικοτίνης στην Αμερική», δήλωσε η Stacey Kennedy, Εκτελεστική Διευθύνουσα Σύμβουλος της PMI Η.Π.Α.. «Η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι οι ενήλικοι καπνιστές έχουν πρόσβαση σε ακριβή, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων εγκεκριμένων από τον FDA, σύμφωνα με τα οποία η μετάβαση από τα συμβατικά τσιγάρα στο ZYN μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως η καρδιακή νόσος και ο καρκίνος του πνεύμονα», πρόσθεσε. «Σε ευρύτερο επίπεδο, ενισχύει την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του Οργανισμού στην αξιολόγηση προϊόντων σε όλο το φάσμα κινδύνου και στην επικοινωνία αυτών των ευρημάτων με διαφάνεια».

Ποια προϊόντα καλύπτονται

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τις αποφάσεις MRTP του FDA περιλαμβάνουν:

ZYN Cool Mint 3 mg, ZYN Cool Mint 6 mg, ZYN Peppermint 3 mg, ZYN Peppermint 6 mg, ZYN Spearmint 3 mg, ZYN Spearmint 6 mg, ZYN Wintergreen 3 mg, ZYN Wintergreen 6 mg, ZYN Citrus 3 mg, ZYN Citrus 6 mg, ZYN Coffee 3 mg, ZYN Coffee 6 mg, ZYN Cinnamon 3 mg, ZYN Cinnamon 6 mg, ZYN Smooth 3 mg, ZYN Smooth 6 mg, ZYN Chill 3 mg, ZYN Chill 6 mg, ZYN Menthol 3 mg, ZYN Menthol 6 mg

Με αυτή την πρόσφατη απόφαση, η PMI διαθέτει αδειοδότηση MRTP για το ZYN, το πρώτο pouch νικοτίνης που εγκρίθηκε από τον FDA, για εκδόσεις συσκευών IQOS και των αναλωσίμων του, καθώς και για οκτώ προϊόντα General snus, υπογραμμίζοντας τη θέση της εταιρείας ως ηγέτιδας και πρωτοπόρου στον κλάδο, επισημαίνει η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Επιστημονική αξιολόγηση

Τονίζει, ακόμη, πως η ενέργεια αυτή του FDA αναδεικνύει μία έντονη αντίθεση. Στις ΗΠΑ, τα προϊόντα νικοτίνης υπόκεινται σε λεπτομερή επιστημονική αξιολόγηση πριν λάβουν έγκριση για την κυκλοφορία τους, ενώ σε πολλές χώρες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιλέγουν απαγορεύσεις προϊόντων αντί για την προσεκτική αξιολόγησή τους.

Στην ίδια κατεύθυνση της επιστημονικά τεκμηριωμένης αξιολόγησης, η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει μία σημαντική πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Έγινε η πρώτη χώρα, εκτός ΗΠΑ, όπου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής για την εκτίμηση του βαθμού βλαπτικότητας των νέων προϊόντων καπνού, το υπουργείο Υγείας αδειοδότησε τον επιστημονικά τεκμηριωμένο ισχυρισμό για 7 ποικιλίες TEREA: «Η συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα, εκτός της νικοτίνης, που παράγονται κατά τη χρήση του IQOS ILUMA με τις ράβδους καπνού “TEREA” είναι μικρότερη σε σύγκριση με το συμβατικό κάπνισμα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μείωση στη συγκέντρωση χημικών ουσιών με αναγνωρισμένη τοξικότητα δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση του κινδύνου για την υγεία. Το αερόλυμα αυτού του προϊόντος καπνού περιέχει νικοτίνη και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες, βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό. Η καλύτερη επιλογή είναι η διακοπή συνολικά της χρήση καπνού και προϊόντων νικοτίνης.»

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