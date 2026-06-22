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Παπαστράτος – ΟΠΑ: 50 υποτροφίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece από Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Business 22.06.2026, 20:18
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Παπαστράτος – ΟΠΑ: 50 υποτροφίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια
Από αριστερά: Ι. Νικολάου, Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΤ, Γ. Μαργώνης, Πρόεδρος της Παπαστράτος και Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International για τη Ν/Α Ευρώπη, Σ. Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Τ. Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, Β. Βασδέκης, Πρύτανης ΟΠΑ και M. Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος
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Η Παπαστράτος και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) παρουσίασαν σήμερα τη στρατηγική τους συνεργασία, στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας της Παπαστράτος, FutuReady Greece, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας που επενδύει στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προοπτικές της επόμενης γενιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημοσιογράφων και στελεχών της εταιρείας.

Διασύνδεση με προγράμματα πρακτικής άσκησης, και μία σειρά κοινών δράσεων, όπως έρευνες, μελέτες και διάδραση με το στελεχειακό δυναμικό της Παπαστράτος

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η Παπαστράτος με το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ αποτελεί ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βήματα του FutuReady Greece, της πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε η Παπαστράτος με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα και με ορίζοντα τα 100 χρόνια της. Μέσα από το FutuReady Greece, η Παπαστράτος συνεχίζει σταθερά να επενδύει στους νέους ανθρώπους, δημιουργώντας ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης, με στόχο να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις αλλά κυρίως για τις ευκαιρίες που φέρνει το μέλλον της εργασίας.

Η σύμπραξη με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα με ισχυρή παράδοση στην οικονομία, τη διοίκηση, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και με διαχρονική συμβολή στη διαμόρφωση επιστημόνων και στελεχών που στηρίζουν την εξέλιξη του ελληνικού επιχειρείν. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Παπαστράτος επιδιώκει να σταθεί με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο, δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στηρίζοντας τη διαδρομή τους από τη γνώση στην πράξη.

Στο επίκεντρο του Μνημονίου Συνεργασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια σε φοιτήτριες και φοιτητές από την περιφέρεια που θα φοιτήσουν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αρχής γενομένης από το νέο ακαδημαϊκό έτος. Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται έως και τα 4 χρόνια σπουδών, φτάνοντας σε συνολική αξία 26 χιλιάδων ευρώ ανά υπότροφο, ενώ η επιλογή των υποτρόφων θα λαμβάνει υπόψη γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, καθώς και την ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία θα συνεκτιμάται μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών.

Επιπλέον, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης των δύο πλευρών, το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων με το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Παπαστράτος (FutuReady Internship Program), καθώς και αποφοίτων του Τμήματος με το διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης για νέα ταλέντα (Graduates Program). Παράλληλα, προβλέπεται η διάδραση του στελεχειακού δυναμικού της εταιρείας με τους φοιτητές, τόσο μέσω διαλέξεων στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων όσο και μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με σκοπό τη σύνδεση της γνώσης με την πράξη.

Ο Βασίλης Βασδέκης, Πρύτανης ΟΠΑ και η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας

Περιλαμβάνεται, επίσης, η αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο μέσα από κοινές μελέτες και έρευνες, με ενδεικτικά πεδία εστίασης όπως η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι δεξιότητες και οι προκλήσεις της επόμενης γενιάς.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, προς όφελος των φοιτητών και των νέων ανθρώπων που αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους τους.

Το ΟΠΑ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον εξωστρεφή και δυναμικά πανεπιστήμια της χώρας, με ισχυρή διεθνή παρουσία, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις. Η συνεχής του πρόοδος αποδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου όταν επενδύουμε στη γνώση, στην ποιότητα και στην εξωστρέφεια.

Επένδυση στους νέους από την Παπαστράτος

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος, με την παροχή 50 υποτροφιών, προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στους νέους μας και αναγνωρίζει την προσπάθεια τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και των οικογενειών τους.

Ως Πολιτεία, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τη φοιτητική κοινότητα και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος έχει αυξηθεί από τα 42 στα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τις υποτροφίες, την πρακτική άσκηση και τις δράσεις φοιτητικής μέριμνας. Ταυτόχρονα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί με περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ δύο νέα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους φοιτητές του.

Στόχος μας είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, ασφαλές, διεθνώς ανταγωνιστικό και ανοιχτό σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές. Με σχέδιο, συνέπεια και συνέργειες»

Ο Βασίλης Βασδέκης, Πρύτανης ΟΠΑ, σημείωσε σχετικά: «Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με την Παπαστράτος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με ουσιαστικό ακαδημαϊκό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Για το ΟΠΑ, η εξωστρέφεια και η σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελούν βασικό μέρος της αποστολής του. Η συγκεκριμένη συνεργασία υπηρετεί έμπρακτα αυτή τη φιλοσοφία, καθώς συνδυάζει την υποστήριξη των φοιτητών με τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης.

Η χορήγηση 50 υποτροφιών τα επόμενα πέντε χρόνια σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια ενισχύει τις ίσες ευκαιρίες, στηρίζει την αριστεία και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική κινητικότητα. Παράλληλα, οι δράσεις πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, διαλέξεων και κοινών ερευνών δημιουργούν μια γόνιμη γέφυρα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή γνώση και την πράξη.

Ευχαριστούμε την Παπαστράτος για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή της σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα προσφέρει σημαντική αξία στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία συνολικά.»

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με το ΟΠΑ, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σήμερα θεμελιώνουμε με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου, έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο γιατί ενώνουμε δυνάμεις με ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με ισχυρή παράδοση στη σύνδεση της γνώσης με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά γιατί ξεκινάμε να κάνουμε πράξη την πρωτοβουλία FutuReady Greece που μόλις πριν λίγες μέρες ανακοινώσαμε. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους νέους ανθρώπους που σήμερα σπουδάζουν, ονειρεύονται και προετοιμάζονται για το αύριο. Μέσα από το FutuReady Greece, μια πρωτοβουλία παρακαταθήκη για τα 100 χρόνια της Παπαστράτος αλλά και για τη χώρα, διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε η νέα γενιά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία, επενδύοντας σε αυτούς που χτίζουν το μέλλον. Στους ανθρώπους της».

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