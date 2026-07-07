Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,53% στις 647 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 10.665 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,27% στις 25.489 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,51% στις 8.436 μονάδες.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν όμως σήμερα θόλωσαν την εικόνα για τις μεγάλες οικονομίες. Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από τις εκτιμήσεις τον Μάιο, ενώ οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν νέα άνοδο τον Ιούνιο. Αντίθετα, η Γαλλία ανακοίνωσε εμπορικό έλλειμμα ύψους 6,9 δισ. ευρώ για τον Μάιο, μεγαλύτερο από αυτό που ανέμενε η αγορά.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Roland Lescure, ανακοίνωσε ότι η γαλλική οικονομία αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 0,7% το 2026, έναντι της αρχικής πρόβλεψης για ανάπτυξη 0,9%.

Η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,9% το 2025, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις αρχικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία της Γαλλίας θα αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη θα επιβαρυνθεί από το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Επί γερμανικού εδάφους, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση τον Μάιο, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε αμετάβλητη.

Κύριος μοχλός της ανόδου ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με τον Απρίλιο. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,2%. Αντίθετα, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών υποχώρησε κατά 0,4%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης τιμών κατοικιών της Lloyds έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση κατέγραψαν άνοδο 0,2%, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 0,4%.

Η μέση τιμή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στις 299.330 στερλίνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας.

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί των τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του και να θέσει εν αμφιβόλω τη θετική τάση που έχει αναπτύξει.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,72% στις 2.541,99 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.541,93 μονάδων (-0,72%) και 2.567,38 μονάδων (+0,28%). Ο τζίρος ανήλθε στα 369,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 8,6 εκατ. τεμάχια αξίας 58,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,74% στις 6.454,83 μονάδες, ενώ στο -0,61% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.200,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,47% στις 2.858,86 μονάδες.