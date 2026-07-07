Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

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Με σύσταση «αγοράς» και τιμή στόχο τα 235 δολ, άρχισε την κάλυψη της SpaceX η Bank of America, αφήνοντας περιθώριο ανόδου 45,1%. Η εταιρεία του Έλον Μασκ δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως πρωτοπόρος στις εκτοξεύσεις, αλλά ως βασικός πυλώνας της νέας διαστημικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Starship, το project που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

Το πλεονέκτημά της ξεκινά από την κυριαρχία στις επαναχρησιμοποιούμενες εκτοξεύσεις και επεκτείνεται στο Starlink, το οποίο μετατρέπει τη διαστημική υποδομή σε επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Το μοντέλο είναι απλό αλλά ισχυρό: οι πύραυλοι ανοίγουν τον δρόμο, οι υπηρεσίες φέρνουν ταμειακές ροές και τα χρήματα επιστρέφουν σε νέες επενδύσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Starship, το project που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Αν η SpaceX πετύχει την απαιτούμενη αξιοπιστία, συχνότητα εκτοξεύσεων και πλήρη επαναχρησιμοποίηση, το κόστος μεταφοράς φορτίου στο διάστημα θα μπορούσε να μειωθεί θεαματικά, ανοίγοντας τον δρόμο για το Starlink v3 και νέες υποδομές σε τροχιά.

Η επόμενη μεγάλη υπόσχεση είναι το orbital compute, δηλαδή υπολογιστική ισχύς στο διάστημα. Για την SpaceX, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει είσοδο σε αγορές όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι προηγμένες διαστημικές εφαρμογές. Με άλλα λόγια, η εταιρεία δεν θέλει απλώς να στέλνει πυραύλους στο διάστημα· θέλει να χτίσει τον «αυτοκινητόδρομο» πάνω στον οποίο θα κινηθεί η επόμενη γενιά της παγκόσμιας οικονομίας.