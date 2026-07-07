Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα

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Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό της συνιδιοκτησίας, 97 χρόνια μετά την πρώτη ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα (τον Ν.3741/1929), με σημείο αναφοράς τις πολυκατοικίες, που τότε αποτελούσαν μια περιορισμένη μορφή δόμησης στο αστικό τοπίο.

Σήμερα, η πλειονότητα των ανθρώπων στην Ελλάδα ζει σε πολυκατοικίες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 2,2 εκατομμύρια κατοικίες εντός 218.150 πολυκατοικιών (κτιρίων με έξι ή περισσότερα διαμερίσματα το καθένα). Όπως είναι αναμενόμενο, οι μισές πολυκατοικίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, το 50%-60% των οποίων έχει αναθέσει τη διαχείριση των κοινοχρήστων σε εξειδικευμένα γραφεία, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.

Τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες

1. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών

Κανονισμοί που δεν προβλέπουν θυροτηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά, φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή βραχυχρόνια μίσθωση, θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής.

2. Απλήρωτα κοινόχρηστα

Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία είσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν οι συνεπείς δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, ασανσέρ, ρεύμα και συντηρήσεις.

3. Έλλειψη αποθεματικού

Το νέο πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτικό αποθεματικό, ώστε να μπορούν να επισκευάζονται αιφνίδιες βλάβες, για παράδειγμα σε ασανσέρ ή ταράτσα, χωρίς καθυστέρηση, μεγαλύτερη ζημιά και περισσότερη ένταση.

4. Αναγκαίες επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών

Το Υπουργείο εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές, συντήρηση και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μη μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις (π.χ. σοβάδες που πέφτουν ή η ταράτσα έχει υγρασία) και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς.

5. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών

Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως θερμομόνωση, αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά ή φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ώστε να μην χάνονται προγράμματα που με μειωμένο κόστος αυξάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά την αξία του ακινήτου.

6. Βραχυχρόνια μίσθωση / Airbnb

Το Υπουργείο αναφέρει ως ξεχωριστό άξονα τη ρύθμιση ζητημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών.

7. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή

Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα, νομιμοποίηση και υποχρεώσεις διαχειριστών.

8. Ασφάλιση πολυκατοικίας

Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση, ώστε η πολυκατοικία προστατεύεται καλύτερα.

9. Διαχωρισμός ή συνένωση διαμερισμάτων

Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι εξετάζει δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης οριζόντιων ιδιοκτησιών, ακόμα κι αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς.

10. Ταχύτερη επίλυση διαφορών

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.