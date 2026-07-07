Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που έχει στο επίκεντρό της την αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς, με φόντο τις κατηγορίες του αμερικανού προέδρου προς τους ευρωπαίους συμμάχους του πως δεν συνεισφέρουν αρκετά στη Συμμαχία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μία φορά στους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι δεν βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο στο Ιράν

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχτηκε τον αμερικανό ομόλογό του σε μία μεγαλοπρεπή τελετή και στη συνέχεια οι δυο ηγέτες προχώρησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν τη διμερή τους συνάντηση.

Στη δήλωσή του, ο αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας που «βοήθησε τις ΗΠΑ στο να λυθεί η σύγκρουση με το Ιράν», και είπε ότι εξετάζει την πιθανότητα πώλησης F-35 στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν από τη μεριά του, σημείωσε ότι αναμένει να ακούσει καλά νέα από τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος όπως είπε, είχε προσωπικά δεσμευτεί για τα F-35 και τους κινητήρες ΚΑΑΝ.

🇹🇷🇺🇸🇷🇺 Trump on Putin: “I had a very good talk with Putin, who by the way has a lot of respect for President Erdogan. We had a long talk yesterday. It lasted a long time… I settled 8 wars. And I think we’re gonna be settling a 9th.” The Ukraine war is the bloodiest conflict… https://t.co/WMiSrZfNVK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μία φορά στους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι δεν βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο στο Ιράν, και πρόσθεσε ότι δεν θα ερχόταν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εάν δεν ήταν να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αποδείχτηκε πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ από άλλους που παραδοσιακά ανήκαν στις φιλικές χώρες.

Για ακόμα μία φορά ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και εκτίμησε ότι η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά.

Αναφερόμενος στη σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο κρατών, ο Τραμπ είπε: «Θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση – ακούω κάποιους να αναφέρονται στη σχέση τους με το Ισραήλ (…) είναι μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, αλλά δεν το έκαναν. Ίσως δεν το έκαναν εξαιτίας μου. Αλλά θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση με το άλλο στρατόπεδο.»

Τραμπ για παράδοση F-35 στην Τουρκία

«Σε αυτή τη Σύνοδο ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, είπε ο Ερντογάν για τα F 35 και τους ΚΑΑΝ. Ελπίζουμε ότι θα έχει να μας πει καλά νέα», είπε ο Ερντογάν.

«Όταν αγοράζει κανείς αεροσκάφη από τις ΗΠΑ, αγοράζει ταυτόχρονα και κάποιες υπηρεσίες αναβάθμισης και συντήρησης. Έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε αυτή τη συντήρηση», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Πολλοί δεν συμφωνούν. Η Τουρκία υπήρξε πολύ καλός σύμμαχος για εμάς. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο με το Ιράν. Η Τουρκία είναι ένα έθνος που έχει αποδειχθεί εξαιρετικό οσον αφορά τη σχέση μας. Προσπάθησε να βοηθήσει στη λήξη του πολέμου με το Ιράν. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν θέλει να δει το Ιράν με πυρηνικά».