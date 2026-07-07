Μαρί Λεπέν: Ποινή φυλάκισης τριών ετών – Μπορεί να είναι υποψήφια πρόεδρος

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Την ενοχή της Μαρίν Λεπέν επικύρωσε το δικαστήριο στη Γαλλία.

Η απόφαση: πρόστιμο 100.000 ευρώ (74.700 λίρες) και ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Αναλυτικότερα, το ένα έτος η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει την ποινή της σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Στο κόμμα του Εθνικού Συναγερμού επιβλήθηκε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο ευρώ έχει ανασταλεί. Αυτό είναι πιθανό να προκαλέσει τρύπα στα οικονομικά του κόμματος, σε μια εποχή που αγωνίζεται να λάβει τραπεζικό δάνειο για να χρηματοδοτήσει την επόμενη προεδρική του εκστρατεία.

Οι ένοχοι υποχρεώθηκαν επίσης να επιστρέψουν 1,9 εκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απόφαση της Λεπέν αν θα διεκδικήσει την προεδρία η όχι

Το τριμελές συμβούλιο που προήδρευσε της υπόθεσης μείωσε επαρκώς την πενταετή εκλογική της απαγόρευση, ώστε να μπορεί τεχνικά να θέσει υποψηφιότητα. Συνδυαστικά όμως με τον κατ’ οίκον περιορισμό, είναι αρκετά δύσκολο να το πραγματοποιήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Μαρίν Λεπέν ένόψει της σημερινής ετυμηγορίας, είχε δηλώσει ότι δεν θα κατέθετε υποψηφιότητα για το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων φορώντας οθόνη αστραγάλου, καθώς θα ήταν αδύνατο να διοργανωθεί μια σωστή προεκλογική εκστρατεία.

Επομένως, είναι στην πραγματικότητα δική της απόφαση να μην θέσει υποψηφιότητα και όχι του δικαστηρίου.

Μειώνοντας την περίοδο που της απαγορεύεται να ασκεί δημόσιο αξίωμα σε μόλις 15 μήνες, καθώς οι 30 από τους 45 μήνες έχουν ανασταλεί, θα μπορούσε ακόμα να διεκδικήσει την προεδρία.

Με απλά λόγια της έχουν αφήσει την μπάλα στο γήπεδό της, προκειμένου να αποφασίσει αν θα διεκδικήσει ένα γκολ στην προεδρία.

Κανένα σχόλιο από την Λεπέν

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς έφυγε από το δικαστήριο και δεν έκανε κανένα σχόλιο για την έξοδό της.

Πριν φύγει από το δικαστήριο, η Λεπέν παρέμεινε στη θέση της, μιλώντας με δικηγόρους για αρκετά λεπτά. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της;

Με το βλέμμα στραμμένο στην Γαλλία η Ευρώπη

Πολλοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Γαλλίας παρακολουθούσαν από κοντά σήμερα το Εφετείο.

Τώρα περιμένουν την εμφάνιση της Μαρίν Λεπέν στη γαλλική τηλεόραση, που σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων είναι προγραμματισμένη για απόψε, προκειμένου να ακούσουν την απόφασή της σχετικά με το αν θα διεκδικήσει όντως την προεδρία της Γαλλίας ή όχι.

Η απόφασή της έχει μεγάλη σημασία. Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πυρηνική δύναμη με σημαντικό στρατό (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα).

Το γεγονός ότι η ευρωσκεπτικίστρια, παραδοσιακά μη ενθουσιώδης για το ΝΑΤΟ, Λεπέν και ο προστατευόμενός της Τζόρνταν Μπαρντέλα, ο οποίος θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στη θέση της, βρίσκονται μπροστά από άλλους πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους στις δημοσκοπήσεις, δημιουργεί τεράστια ανησυχία στις Βρυξέλλες.

Υπάρχουν όμως αρκετοί Ευρωπαίοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων που πιστεύουν ότι αν ο Τζόρνταν Μπαρντέλλα γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, θα μπορούσε να είναι πιο «λογικός» από τη Λεπέν.

Άλλοι ψιθυρίζουν ότι η νεαρή ηλικία και η πολιτική απειρία του Μπαρντέλα θα μπορούσαν επίσης να σημαίνουν ότι θα σκοντάψει και θα χάσει δημοτικότητα από τώρα μέχρι τις εκλογές του επόμενου έτους.

Πηγή: in.gr