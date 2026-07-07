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Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Τηλεπικοινωνίες 07.07.2026, 07:00
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Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Οι οπτικές ίνες στην Ελλάδα επιταχύνουν την πορεία προς την πλήρη μετάβαση στην εποχή του gigabit, με τους βασικούς παρόχους να αυξάνουν διαρκώς το αποτύπωμά τους και τη ΔΕΗ να αναδεικνύεται σε νέο, υπολογίσιμο παίκτη.

Το επενδυτικό κύμα στο FTTH (Fiber-to-the-Home) συνδυάζεται με δημόσιες πρωτοβουλίες και εμπορικές κινήσεις που αλλάζουν τους συσχετισμούς στην αγορά, την ώρα που το 5G παραμένει κρίσιμο συμπληρωματικό εργαλείο εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει ακόμη φτάσει.

Τον καθοριστικό ρόλο των δικτυακών υποδομών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόσφατο Growthfund Investor Summit 2026. Όπως σημείωσε, τα δίκτυα αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της οικονομίας, καθώς πάνω τους «τρέχουν όλες οι εφαρμογές» της νέας ψηφιακής εποχής.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ανάγκες των εφαρμογών AI πολλαπλασιάζονται και απαιτούν χαμηλό latency, αυξημένες δυνατότητες upload, δυναμικό slicing, υψηλή ασφάλεια και μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

ΟΤΕ: Πρώτος σε κλίμακα και ταχύτητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ διατηρεί την ισχυρότερη παρουσία στην αγορά FTTH, με το δίκτυό του να έχει ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια συνδέσεις στο τέλος του 2025 και στόχο να φτάσει περίπου τα 2,4 εκατομμύρια κτίρια έως το τέλος του 2026. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο όμιλος επιδιώκει κάλυψη περίπου 3,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2030, δηλαδή πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Η επιτάχυνση αυτή στηρίζεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου όσο και σε κινήσεις ενίσχυσης του αποτυπώματος σε κρίσιμες περιοχές. Ο ΟΤΕ έχει επίσης εντάξει στο επενδυτικό του πλάνο τη σταδιακή ενίσχυση του 5G SA και της υιοθέτησης υπηρεσιών FTTH, με στόχο να αυξήσει τη διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων στο κομμάτι της λιανικής.

Vodafone: Γρήγορη επέκταση και ισχυρό 5G

Η Vodafone εμφανίζει επιταχυνόμενη ανάπτυξη στο FTTH, με το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών να έχει ξεπεράσει τις 500.000 κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ η εμπορική υπηρεσία Vodafone Fiber κατέστη διαθέσιμη σε 900.000 επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2025. Παράλληλα, το δίκτυο 5G της εταιρείας καλύπτει πλέον το 95% του πληθυσμού, με παρουσία σε 249 πόλεις και 71 νησιά.

Η στρατηγική της Vodafone δείχνει ότι ο όμιλος επενδύει σε ένα μεικτό μοντέλο συνδεσιμότητας, όπου το FTTH και το 5G συνυπάρχουν ως αλληλοσυμπληρούμενες λύσεις. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να καλύπτει τόσο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές όσο και σημεία όπου η άμεση ανάπτυξη οπτικής ίνας παραμένει πιο ακριβή ή χρονοβόρα.

Nova: Επενδύσεις με στόχο το 1 εκατ.

Η Nova, μέσω της United Fiber, συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο FTTH με πιο σταθερό αλλά σαφές επενδυτικό πλάνο. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, περισσότερα από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικής ίνας της United Fiber, με στόχο να ξεπεράσει τα 950.000 έως την άνοιξη του 2026 και να προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο.

Στο συνολικό επενδυτικό της σχέδιο, η Nova έχει αναφερθεί σε δίκτυο οπτικών ινών μήκους 22.000 χιλιομέτρων, κάλυψη FTTH στο 40% του ελληνικού πληθυσμού και παρουσία σε 70% των περιφερειών της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της είναι να δώσει πρόσβαση σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις.

ΔΕΗ: Ο νέος ισχυρός παίκτης

Η ΔΕΗ, μέσω της FiberGrid, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς νεοεισερχόμενους στην αγορά οπτικών ινών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η εταιρεία έχει ήδη φτάσει σε κάλυψη 600.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με στόχο να αγγίξει το 1 εκατομμύριο έως το τέλος του 2026 και τα 3 εκατομμύρια έως το 2028.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για το FTTH έχει τοποθετηθεί στα 680 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2026, ενώ νεότερες αναφορές κάνουν λόγο και για πρόσθετη επενδυτική κινητικότητα, με στόχο συνολική κάλυψη 3,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών έως το 2028. Η FiberGrid έχει ήδη αναπτύξει υποδομές σε 13 δήμους και προβλέπει επέκταση σε ακόμη 26 περιοχές έως τα μέσα του 2026.

5G εκεί όπου λείπει η ίνα

Το 5G παίζει καθοριστικό ρόλο ως εναλλακτική λύση σε περιοχές όπου η οπτική ίνα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ή δεν είναι οικονομικά εφικτή σε βραχύ ορίζοντα. Οι πάροχοι αξιοποιούν το Fixed Wireless Access για να προσφέρουν ευρυζωνικό internet χωρίς ανάγκη ενσύρματης σύνδεσης μέχρι το σπίτι, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αγροτικές, νησιωτικές και διάσπαρτα δομημένες περιοχές.

Ωστόσο, το 5G δεν υποκαθιστά πλήρως το FTTH, καθώς δεν προσφέρει την ίδια σταθερότητα, συμμετρικές ταχύτητες και αντοχή σε υψηλή ζήτηση. Γι’ αυτό και η αγορά κινείται πλέον σε ένα υβριδικό μοντέλο, όπου οι οπτικές ίνες αποτελούν τη βασική υποδομή και το 5G λειτουργεί ως γρήγορη και ευέλικτη λύση κάλυψης κενού.

Το επόμενο στάδιο

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά δείχνει ότι ο ανταγωνισμός θα κριθεί πλέον όχι μόνο στην ταχύτητα ανάπτυξης δικτύων, αλλά και στην εμπορική αξιοποίηση των υποδομών. ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επενδύουν παράλληλα, όμως το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ενεργοποίηση της ζήτησης, καθώς η διείσδυση των συνδέσεων FTTH εξακολουθεί να υστερεί έναντι της διαθέσιμης κάλυψης.

Την ίδια στιγμή, η επέκταση των οπτικών ινών αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ το 5G θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταλύτης για τις περιοχές που παραμένουν εκτός του χάρτη της σταθερής ευρυζωνικότητας.

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