HSBC: Αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια

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Τη χορήγηση δανείων σε ιδιώτες πελάτες με υψηλότερο ρίσκο σταματά η HSBC, μετά από πτωχεύσεις υψηλού προφίλ που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα πρότυπα αξιολόγησης στον τομέα και ώθησαν τις τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή τους.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης δήλωσε στους πελάτες της τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα ανανέωνε τις χρηματοδοτήσεις, αφού αποφάσισε να σταματήσει να χορηγεί δάνεια σε ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια που δεν παρείχαν επαρκείς αποδόσεις για να δικαιολογήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τους Financial Times. Αντ’ αυτού, η HSBC θα επικεντρωθεί στη χορήγηση δανείων σε λιγότερο επικίνδυνα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, πρόσθεσαν πηγές των FT.

Ένα άτομο κοντά στην τράπεζα δήλωσε ότι το ενδιαφέρον της για ιδιωτική πίστωση παρέμεινε ισχυρό, αλλά «προσαρμόζει την ανοχή της στον κίνδυνο στον τομέα». Η τράπεζα δεν θα παρέχει πλέον backledge – ο όρος για τον τραπεζικό δανεισμό σε ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια – σε ορισμένους πελάτες, είπε το άτομο, αλλά θα συνεχίσει να παρέχει άλλες υπηρεσίες στα κεφάλαια.

Η HSBC είναι η τελευταία τράπεζα που μειώνει την έκθεσή της στο πιο επικίνδυνο άκρο της αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων, η οποία έχει πληγεί από αρκετές εταιρικές καταρρεύσεις. Ο ΣιΕς Βενκατακρισνάν, διευθύνων σύμβουλος της Barclays, δήλωσε τον Απρίλιο ότι η τράπεζα «περιορίζει τον δανεισμό σε ορισμένους αντισυμβαλλομένους δομημένων χρηματοοικονομικών εταιρειών».

Άτομα που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι η υποχώρηση της Barclays και της HSBC ανάγκαζε τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια να βρουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης με παρόμοιους όρους, ώστε τα δάνειά τους να παραμείνουν κερδοφόρα.

Η HSBC έχασε την όρεξη της μετά την κατάρρευση της FMS

Οι τράπεζες δανείζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέσω backleverage. Θεωρητικά, αυτό παρέχει επικερδές εισόδημα στις τράπεζες, επιτρέποντας παράλληλα στις ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω δανεισμό. Ωστόσο, σημαίνει επίσης ότι οι τράπεζες έχουν έμμεση έκθεση στην υποκείμενη απόδοση των δανείων.

Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Βρετανίας επανεξέτασαν την όρεξη για ανάληψη κινδύνου μετά την έκρηξη του ενδιάμεσου δανειστή Market Financial Solutions, η οποία έπληξε και τις δύο τράπεζες.

Η FMS κατέρρευσε τον Φεβρουάριο εν μέσω ισχυρισμών για απάτη που όφειλε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες σε μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες και ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες στον κόσμο. Η Barclays προέβλεψε 228 εκατομμύρια λίρες για να καλύψει ζημίες από τα δάνειά της προς την MFS, ενώ η HSBC έλαβε χρέωση 400 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω του δανεισμού της προς τη μονάδα δανεισμού με υποστηριζόμενο από περιουσιακά στοιχεία Atlas SP της Apollo, η οποία είχε δανείσει στην MFS.

Αυτό ακολούθησε δύο άλλες μεγαλύτερες πτωχεύσεις στις ΗΠΑ — της εταιρείας δανείων αυτοκινήτων Tricolor και της εταιρείας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group — πέρυσι, οι οποίες είχαν ήδη ωθήσει άλλους δανειστές να επανεξετάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους αναζητώντας τρωτά σημεία. «Όλοι εξετάσαμε τον δανεισμό μας και δεν ήταν ευχάριστος», δήλωσε ένας ανώτερος επενδυτικός τραπεζίτης.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν σημάνει ολοένα και περισσότερο τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ τραπεζών και ιδιωτικών πιστωτικών ταμείων, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προειδοποιεί ότι υπάρχει η πιθανότητα οι κραδασμοί να «μεταδοθούν, να ενισχυθούν και να αναδιανεμηθούν» σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η HSBC δήλωσε ότι είχε «μια προσφορά που καλύπτει κάθε στάδιο της αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων» και επικεντρώθηκε στην «υποστήριξη συμφωνιών παγκοσμίως για τους πιο σημαντικούς πελάτες μας, σε περιοχές όπου βλέπουμε το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης».