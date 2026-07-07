 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε την απόφασή της η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, κάλεσε τους Γάλλους να λάβουν μέρος στην εκστρατεία της, υποσχόμενη να «ξυπνήσει» τον γαλλικό γίγαντα.

Κόσμος 07.07.2026, 21:42
Σχολιάστε
Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, ανακοίνωσε από τη γαλλική δημόσια τηλεόραση (TF1) ότι θα είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της και από το Εφετείο. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. «Θα υποβάλω αυτό το νομικό ζήτημα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο», δήλωσε η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού.

«Είμαι υποψήφια από απόψε», είπε η ακροδεξιά πολιτικός.

«Η μη επιλεξιμότητα έθεσε ένα τεράστιο δημοκρατικό πρόβλημα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβληθεί στον γαλλικό λαό. Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτό», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «δεν θα διστάσει» να ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Και πως θέλει να αποδείξει την αθωότητά της.

«Καθώς έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, κάτι που δεν ίσχυε απαραίτητα στις άλλες περιπτώσεις, και καθώς η εξουσία άσκησης έφεσης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναστέλλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

«Είμαστε αθώοι»

«Πιστεύω ότι είμαστε αθώοι για τις κατηγορίες εναντίον μας», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν στο γαλλικό δίκτυο και υπερασπίστηκε τη «νικηφόρα συνεργασία» της με τον Τζόρνταν Μπαρντέλλα, τον οποίο θεωρεί «ισορροπημένο, συνεκτικό και σταθερό».

Η Μαρίν Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν στο δικαστήριο / REUTERS/Sarah Meyssonnier

«Νομίζω ότι αυτό το πολιτικό δίδυμο που σχηματίζουμε μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να αποτελέσει μια ανάσα καθαρού αέρα για τη χώρα μας και να αλλάξει την καθημερινή ζωή του γαλλικού λαού», υποστήριξε, μιλώντας με καθαρά προεκλογικούς όρους.

Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, ο Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός της. Και κάλεσε τους Γάλλους να «συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία που τώρα ξεκινά».

Η Μαρίν Λεπέν είπε ότι θέλει να «απελευθερώσει τον γίγαντα που είναι η Γαλλία» και να αλλάξει την καθημερινή ζωή των Γάλλων. «Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο», πρόσθεσε. Και τόνισε ότι πιστεύει πως έχει την «εμπιστοσύνη» τους.

«Δεν υπάρχει σενάριο που να μη μου επιτρέπει να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές», δήλωσε η ακροδεξιά πολιτικός, κλείνοντας τη συνέντευξή της.

Συνεδρίαση στα γραφεία του Εθνικού Συναγερμού

Έπειτα από συνεδρίαση στα γραφεία του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, αποφάσισε να προχωρήσει, κλείνοντας τον δρόμο στον πρόεδρο του κόμματος, τον προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά. Η Λεπέν είχε πολλές φορές δηλώσει ότι, αν της επιβαλλόταν ηλεκτρονικό βραχιολάκι, δεν θα ήταν υποψήφια στις εκλογές.

Η Μαρίν Λεπέν έφτασε στο κανάλι TF1 μαζί με τον «λοχαγό» της, Μπαρντελά.

Η δικαστική απόφαση

Το Εφετείο επικύρωσε την ενοχή της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής του Εθνικού Μετώπου, του κόμματος που «κληρονόμησε» από τον ρατσιστή και αντισημίτη πατέρα της, Ζαν-Μαρί. Στη συνέχεια, του άλλαξε το όνομα σε «Εθνικός Συναγερμός», σε μια προσπάθεια να δείξει ένα περισσότερο mainstream προφίλ.

Η απόφαση προβλέπει πρόστιμο 100.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπου θα μπορεί να εκτίσει ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι ποινές είναι για τη Μαρίν Λεπέν ελαφρύτερες από τις πρωτόδικες, τη διατήρηση των οποίων είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς. Ωστόσο, το Εφετείο στην αιτιολόγηση της απόφασής του, δήλωσε ότι έλαβε υπ’ όψιν «το δικαίωμα των πολιτών» να λάβουν απόφαση κατά την ψηφοφορία. Με την απόφαση, δεν απέκλειε το δικαίωμα της Μαρίν Λεπέν θα θέσει υποψηφιότητα. Απλώς, άφησε την απόφαση στα χέρια της.

Η αντίδραση της γαλλικής Αριστεράς

Μετά την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν, τα κόμματα της γαλλικής Αριστεράς κατέστησαν σαφές ότι η απόφαση είναι ιστορική, διότι επιβεβαιώνει ότι η Λεπέν είναι ένοχη. Και επισήμαναν ότι δεν θα πρέπει να είναι υποψήφια για την προεδρία.

«[Η Μαρίν Λεπέν] είναι εγκληματίας, αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτή την δικαστική απόφαση», δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, βουλευτής της Λαντ και επικεφαλής των Σοσιαλιστών βουλευτών, σε δημοσιογράφους στην Εθνοσυνέλευση. «Μετά από αυτό, εξαρτάται από αυτήν να θέσει το ερώτημα εάν ένας εγκληματίας πρέπει να θέσει υποψηφιότητα».

REUTERS/Christian Hartmann/Pool

«Όταν είσαι υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα, την προεδρία, πρέπει να είσαι σε θέση να δώσεις το παράδειγμα. Στην περίπτωση της Λεπέν, αυτό δεν ισχύει», υποστήριξε ο Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

«Μια τέτοια καταδίκη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή της ποινής, καθιστά αδύνατη την υποψηφιότητα», επεσήμανε ο Εθνικός Γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, που επανεξελέγη πρόσφατα ως ηγέτης του.

Οι αντιδράσεις ήταν πιο συγκρατημένες από την Ανυπότακτη Γαλλία. «Ήθελαν να κάνουν έφεση και πήραν την απόφαση. Τώρα, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) δεν μπορεί πλέον να παραπονιέται», δήλωσε ο βουλευτής Ερίκ Κοκερέλ. Ο βουλευτής Ουγκό Μπερναλισίς τόνισε ότι «με ή χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», μια καταδίκη για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων «είναι πλέον σταθερά συνδεδεμένη» με την κυρία Λεπέν, «σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας».

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, που θα είναι υποψήφιος της Ανυπότακτης Γαλλίας, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, αποκάλεσε τη Μαρίν Λεπέν «αξιοθρήνητη» και την κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα».  Κάνει, είπε, «απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη».

Μακρόν: Ουδέν σχόλιον

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αρνήθηκε να σχολιάσει τη δικαστική απόφαση. Είπε ότι σε μια δημοκρατία, ο πρόεδρος της χώρας δεν μπορεί να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είπε ότι η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρίν Λεπέν εγείρει «ηθικό» ζήτημα. Ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την προεδρία, δήλωσε επίσης από το TF1, ότι «ανήκει σε μια νέα πολιτική γενιά για την οποία η υποδειγματική συμπεριφορά και η ακεραιότητα είναι σημαντικές αξίες».

«Όταν φιλοδοξείς να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας και επομένως να εγγυηθείς στους Γάλλους ότι θα εφαρμόσεις τους νόμους και τους κανόνες, υπάρχει μια ηθική διάσταση σε αυτή την κατάσταση όταν έχεις καταδικαστεί, με ποινικό μητρώο, σε φυλάκιση», σημείωσε.

Και οι εισαγγελείς εξετάζουν προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η Γενική Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού, Μαρί-Σουζάν Λε Κεό, ανακοίνωσε ότι θα αποφασίσει «την επόμενη εβδομάδα» σχετικά με πιθανή έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ενάντια στην απόφαση του εφετείου. Από άλλη οπτική βεβαίως. Οι εισαγγελείς είχαν προτείνει αυστηρότερες ποινές και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 5 χρόνια για τη Μαρίν Λεπέν.

Η απόφαση του Εφετείου έχει μήκος 339 σελίδες, «πρέπει να την εξετάσω, να την αναλύσω», εξήγησε. Η δικαστής δήλωσε ότι πρέπει να αναλύσει τη νομική συλλογιστική των δικαστών του Εφετείου «για να διαπιστώσει εάν συμμορφώνεται με το κράτος δικαίου». Επίσης, ότι πρέπει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν λόγοι για έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (το οποίο αποφαίνεται για την εφαρμογή του κράτους δικαίου αλλά δεν επανεκδικάζει την υπόθεση επί της ουσίας).

Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης από τα μέρη είναι η 20ή Ιουλίου, διευκρίνισε.

«Το δικαστήριο ακολούθησε τις συστάσεις που κάναμε σε αυτήν την υπόθεση», πρόσθεσε, κρίνοντας όλους τους κατηγορούμενους ένοχους στην υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου. Σημείωσε ότι, παρόλα αυτά, είχε δείξει «μεγαλύτερη επιείκεια όσον αφορά τη διάρκεια των ποινών».

Ο δικαστής υποστήριξε ότι η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν σε 45μηνη απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος, εκ των οποίων 30 μήνες με αναστολή, και επομένως μια ποινή που είχε ήδη εκτίσει, δεν ήταν πολιτική απόφαση: «Η δικαιοσύνη δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια· πρόκειται για δικαστική απόφαση που έχει πολιτικές συνέπειες», τόνισε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών
World

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών
Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says
English Edition

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says
HSBC: Αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια
World

Η HSBC αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια
Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων
Φυσικό αέριο

Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Κόσμος
Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε την απόφασή της η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, κάλεσε τους Γάλλους να λάβουν μέρος στην εκστρατεία της, υποσχόμενη να «ξυπνήσει» τον γαλλικό γίγαντα.

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

Μαρί Λεπέν: Ποινή φυλάκισης τριών ετών – Μπορεί να είναι υποψήφια πρόεδρος
Κόσμος

Μαρί Λεπέν: Ποινή φυλάκισης τριών ετών – Μπορεί να είναι υποψήφια πρόεδρος

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Βραζιλία: Ανησυχεί για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ
Κόσμος

Για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, ανησυχεί η Βραζιλία

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» δύο συμμορίες στη Βραζιλία προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει το έδαφος για στρατιωτικές επιχειρήσεις

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν – Πώς γίνεται η διέλευση από το Ορμούζ
Κόσμος

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν - Πώς γίνεται η διέλευση από το Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» όπως έφευγε από την περιοχή του Ορμούζ κινούμενο νότια

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων επιδιώκοντας να δείξουν ότι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Παρασκευή Τσιβόλα
Κούβα: Στο σκοτάδι λόγω μπλακ άουτ, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις πιέσεις
Κόσμος

Μπλακ άουτ στην Κούβα, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις πιέσεις

Η ενεργειακή κρίση έχει επιβαρύνει βασικές υπηρεσίες στην Κούβα, όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η ιατρική περίθαλψη

Latest News
Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε την απόφασή της η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, κάλεσε τους Γάλλους να λάβουν μέρος στην εκστρατεία της, υποσχόμενη να «ξυπνήσει» τον γαλλικό γίγαντα.

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται αναλυτικές οδηγίες

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών
World

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών

Οι αμυντικές δαπάνες της Λιθουανίας εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της - Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%)

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says
English Edition

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says

The Hellenic Fiscal Council's spring report trims 2026 growth to 1.9% and raises its inflation forecast to 3.2%, citing energy costs, weaker exports and the winding down of EU recovery money as drags on household spending power

HSBC: Αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια
World

Η HSBC αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια

Η HSBC ενημέρωσε ορισμένους πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα ανανέωνε τις δανειοδοτήσεις της

Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων
Φυσικό αέριο

Γερμανία: Στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου αξίας 1,7 δισ. δολαρίων

Η Γερμανία και η Ευρώπη βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ανασύσταση των αποθεμάτων φυσικού αερίου

Ιταλία: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογα σε δολάρια
Ομόλογα

Ιταλία: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογα σε δολάρια

Η Ιταλία θέλει να διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στους αριθμούς, αλλά υστερεί στο παραγωγικό μοντέλο
Economy

Η σύγκλιση με την Ευρώπη δεν φθάνει... στην παραγωγή [γραφήματα]

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στην κατανάλωση

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς

Πάνω από 4.000 πολίτες εμπιστεύτηκαν συνολικά το νέο δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις ζητούν περισσότερα από το πακέτο Μερτς
World

Οι επιχειρήσεις ζητούν περισσότερα από το πακέτο Μερτς

Ο Καγκελάριος μάχεται με το αδύναμο επιχειρηματικό κλίμα στην Γερμανία και την αύξηση της υποστήριξης προς την ακροδεξιά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΟΛΘ: Γιατί ο Προβλήτας 6 αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης
Λιμάνια

ΟΛΘ: Tο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του Προβλήτα 6

Πώς το κρίσιμο έργο στον ΟΛΘ αναβαθμίζει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα και τονώνει την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στη Β.Ελλάδα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Development

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies