Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, ανακοίνωσε από τη γαλλική δημόσια τηλεόραση (TF1) ότι θα είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της και από το Εφετείο. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. «Θα υποβάλω αυτό το νομικό ζήτημα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο», δήλωσε η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού.

«Είμαι υποψήφια από απόψε», είπε η ακροδεξιά πολιτικός.

«Η μη επιλεξιμότητα έθεσε ένα τεράστιο δημοκρατικό πρόβλημα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβληθεί στον γαλλικό λαό. Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτό», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «δεν θα διστάσει» να ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Και πως θέλει να αποδείξει την αθωότητά της.

«Καθώς έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, κάτι που δεν ίσχυε απαραίτητα στις άλλες περιπτώσεις, και καθώς η εξουσία άσκησης έφεσης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναστέλλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

«Πιστεύω ότι είμαστε αθώοι για τις κατηγορίες εναντίον μας», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν στο γαλλικό δίκτυο και υπερασπίστηκε τη «νικηφόρα συνεργασία» της με τον Τζόρνταν Μπαρντέλλα, τον οποίο θεωρεί «ισορροπημένο, συνεκτικό και σταθερό».

«Νομίζω ότι αυτό το πολιτικό δίδυμο που σχηματίζουμε μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να αποτελέσει μια ανάσα καθαρού αέρα για τη χώρα μας και να αλλάξει την καθημερινή ζωή του γαλλικού λαού», υποστήριξε, μιλώντας με καθαρά προεκλογικούς όρους.

Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, ο Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός της. Και κάλεσε τους Γάλλους να «συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία που τώρα ξεκινά».

Η Μαρίν Λεπέν είπε ότι θέλει να «απελευθερώσει τον γίγαντα που είναι η Γαλλία» και να αλλάξει την καθημερινή ζωή των Γάλλων. «Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο», πρόσθεσε. Και τόνισε ότι πιστεύει πως έχει την «εμπιστοσύνη» τους.

«Δεν υπάρχει σενάριο που να μη μου επιτρέπει να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές», δήλωσε η ακροδεξιά πολιτικός, κλείνοντας τη συνέντευξή της.

Συνεδρίαση στα γραφεία του Εθνικού Συναγερμού

Έπειτα από συνεδρίαση στα γραφεία του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, αποφάσισε να προχωρήσει, κλείνοντας τον δρόμο στον πρόεδρο του κόμματος, τον προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά. Η Λεπέν είχε πολλές φορές δηλώσει ότι, αν της επιβαλλόταν ηλεκτρονικό βραχιολάκι, δεν θα ήταν υποψήφια στις εκλογές.

Η Μαρίν Λεπέν έφτασε στο κανάλι TF1 μαζί με τον «λοχαγό» της, Μπαρντελά.

Marine Le Pen et Jordan Bardella arrivent ensemble au siège de TF1. @Le_Figaro pic.twitter.com/WwQGQOsFLe — Timothée Dhellemmes (@TimotheeDlm) July 7, 2026

Η δικαστική απόφαση

Το Εφετείο επικύρωσε την ενοχή της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής του Εθνικού Μετώπου, του κόμματος που «κληρονόμησε» από τον ρατσιστή και αντισημίτη πατέρα της, Ζαν-Μαρί. Στη συνέχεια, του άλλαξε το όνομα σε «Εθνικός Συναγερμός», σε μια προσπάθεια να δείξει ένα περισσότερο mainstream προφίλ.

Η απόφαση προβλέπει πρόστιμο 100.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπου θα μπορεί να εκτίσει ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι ποινές είναι για τη Μαρίν Λεπέν ελαφρύτερες από τις πρωτόδικες, τη διατήρηση των οποίων είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς. Ωστόσο, το Εφετείο στην αιτιολόγηση της απόφασής του, δήλωσε ότι έλαβε υπ’ όψιν «το δικαίωμα των πολιτών» να λάβουν απόφαση κατά την ψηφοφορία. Με την απόφαση, δεν απέκλειε το δικαίωμα της Μαρίν Λεπέν θα θέσει υποψηφιότητα. Απλώς, άφησε την απόφαση στα χέρια της.

Η αντίδραση της γαλλικής Αριστεράς

Μετά την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν, τα κόμματα της γαλλικής Αριστεράς κατέστησαν σαφές ότι η απόφαση είναι ιστορική, διότι επιβεβαιώνει ότι η Λεπέν είναι ένοχη. Και επισήμαναν ότι δεν θα πρέπει να είναι υποψήφια για την προεδρία.

«[Η Μαρίν Λεπέν] είναι εγκληματίας, αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτή την δικαστική απόφαση», δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, βουλευτής της Λαντ και επικεφαλής των Σοσιαλιστών βουλευτών, σε δημοσιογράφους στην Εθνοσυνέλευση. «Μετά από αυτό, εξαρτάται από αυτήν να θέσει το ερώτημα εάν ένας εγκληματίας πρέπει να θέσει υποψηφιότητα».

«Όταν είσαι υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα, την προεδρία, πρέπει να είσαι σε θέση να δώσεις το παράδειγμα. Στην περίπτωση της Λεπέν, αυτό δεν ισχύει», υποστήριξε ο Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

«Μια τέτοια καταδίκη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή της ποινής, καθιστά αδύνατη την υποψηφιότητα», επεσήμανε ο Εθνικός Γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, που επανεξελέγη πρόσφατα ως ηγέτης του.

Οι αντιδράσεις ήταν πιο συγκρατημένες από την Ανυπότακτη Γαλλία. «Ήθελαν να κάνουν έφεση και πήραν την απόφαση. Τώρα, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) δεν μπορεί πλέον να παραπονιέται», δήλωσε ο βουλευτής Ερίκ Κοκερέλ. Ο βουλευτής Ουγκό Μπερναλισίς τόνισε ότι «με ή χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», μια καταδίκη για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων «είναι πλέον σταθερά συνδεδεμένη» με την κυρία Λεπέν, «σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας».

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, που θα είναι υποψήφιος της Ανυπότακτης Γαλλίας, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, αποκάλεσε τη Μαρίν Λεπέν «αξιοθρήνητη» και την κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα». Κάνει, είπε, «απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη».

Madame Le Pen ment. Je n’ai jamais été accusé de ses délits. Une enquête préliminaire a été ouverte sur la base de la seule dénonciation d’une des amies intimes de la présidente du RN et avec son accord. Je la juge minable dans cette gesticulation pour se défausser. Je ne me… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2026

Μακρόν: Ουδέν σχόλιον

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αρνήθηκε να σχολιάσει τη δικαστική απόφαση. Είπε ότι σε μια δημοκρατία, ο πρόεδρος της χώρας δεν μπορεί να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είπε ότι η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρίν Λεπέν εγείρει «ηθικό» ζήτημα. Ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την προεδρία, δήλωσε επίσης από το TF1, ότι «ανήκει σε μια νέα πολιτική γενιά για την οποία η υποδειγματική συμπεριφορά και η ακεραιότητα είναι σημαντικές αξίες».

«Όταν φιλοδοξείς να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας και επομένως να εγγυηθείς στους Γάλλους ότι θα εφαρμόσεις τους νόμους και τους κανόνες, υπάρχει μια ηθική διάσταση σε αυτή την κατάσταση όταν έχεις καταδικαστεί, με ποινικό μητρώο, σε φυλάκιση», σημείωσε.

Και οι εισαγγελείς εξετάζουν προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η Γενική Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού, Μαρί-Σουζάν Λε Κεό, ανακοίνωσε ότι θα αποφασίσει «την επόμενη εβδομάδα» σχετικά με πιθανή έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ενάντια στην απόφαση του εφετείου. Από άλλη οπτική βεβαίως. Οι εισαγγελείς είχαν προτείνει αυστηρότερες ποινές και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 5 χρόνια για τη Μαρίν Λεπέν.

Η απόφαση του Εφετείου έχει μήκος 339 σελίδες, «πρέπει να την εξετάσω, να την αναλύσω», εξήγησε. Η δικαστής δήλωσε ότι πρέπει να αναλύσει τη νομική συλλογιστική των δικαστών του Εφετείου «για να διαπιστώσει εάν συμμορφώνεται με το κράτος δικαίου». Επίσης, ότι πρέπει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν λόγοι για έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (το οποίο αποφαίνεται για την εφαρμογή του κράτους δικαίου αλλά δεν επανεκδικάζει την υπόθεση επί της ουσίας).

Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης από τα μέρη είναι η 20ή Ιουλίου, διευκρίνισε.

«Το δικαστήριο ακολούθησε τις συστάσεις που κάναμε σε αυτήν την υπόθεση», πρόσθεσε, κρίνοντας όλους τους κατηγορούμενους ένοχους στην υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου. Σημείωσε ότι, παρόλα αυτά, είχε δείξει «μεγαλύτερη επιείκεια όσον αφορά τη διάρκεια των ποινών».

Ο δικαστής υποστήριξε ότι η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν σε 45μηνη απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος, εκ των οποίων 30 μήνες με αναστολή, και επομένως μια ποινή που είχε ήδη εκτίσει, δεν ήταν πολιτική απόφαση: «Η δικαιοσύνη δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια· πρόκειται για δικαστική απόφαση που έχει πολιτικές συνέπειες», τόνισε.