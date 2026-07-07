Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ

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Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι νέες πιέσεις στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, με την αγορά να εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,24% στις 53.183 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,20% στις 7.522 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,73% στις 25.930 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η Micron Technology καταγράφει απώλειες περίπου 5%, ενώ πτωτικά κινούνται επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD, με τον κλάδο των ημιαγωγών να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί στις αγορές της Ασίας, όπου ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε σχεδόν κατά 5%, μετά την ισχυρή πτώση της Samsung Electronics, η οποία έχασε σχεδόν 7% παρά την ανακοίνωση σημαντικής αύξησης των κερδών της στο δεύτερο τρίμηνο. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν περισσότερο προβληματισμένοι για τις προοπτικές της ζήτησης και των επενδύσεων στον κλάδο των ημιαγωγών, παρά ενθαρρυμένοι από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

«Η αντίδραση της αγοράς στη Samsung αναδεικνύει έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις επόμενες εβδομάδες. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου πιθανότατα θα είναι ισχυρά σε απόλυτους αριθμούς, όμως οι προσδοκίες των επενδυτών είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον πήχη», σχολίασε ο Άνταμ Κρισαφούλι, επικεφαλής της Vital Knowledge.

Αρνητικά στην επενδυτική ψυχολογία συνέβαλε και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η κινεζική DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση της εταιρείας από προμηθευτές όπως η Nvidia και η Samsung, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στον κλάδο. Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 2%.

Την ίδια ώρα, η SpaceX καταγράφει οριακές απώλειες μετά την ένταξή της στον δείκτη Nasdaq-100.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία αναμένονται εντός της ημέρας, ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.