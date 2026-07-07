Νέοι αγρότες: Η νέα ΚΑΠ να συνοδεύεται από πρόσθετα χρηματοδοτικά πακέτα

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Να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες που απαιτούνται για να επενδύσουν μακροπρόθεσμα, καλούν τα κράτη μέλη οι νέοι αγρότες, ζητώντας πρόσθετα χρηματοδοτικά πακέτα στήριξης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) ενώ χαιρέτισε την ευρεία υποστήριξη που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη Δημογραφία των χωρών MED 9, για μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην ανανέωση των γενεών, μεταξύ άλλων μέσω των εθνικών Στρατηγικών Ανανέωσης Γενεών και του Πακέτου Εκκίνησης για Νέους Αγρότες, ο οργανισμός υπογράμμισε ότι αυτές οι φιλοδοξίες πρέπει τώρα να συνοδεύονται από ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις.

«Τα μεσογειακά μας τοπία έχουν διαμορφωθεί εδώ και γενιές από αμπελώνες, ελαιώνες, οπωρώνες, ορυζώνες και εκτατικά συστήματα κτηνοτροφίας»

«Οι νέοι αγρότες δεν ζητούν ειδική μεταχείριση»

«Το γεγονός ότι οι υπουργοί Γεωργίας και οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τη Δημογραφία συζητούν από κοινού την ανανέωση των γενεών αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Αναγνωρίζει ότι η ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού δεν αποτελεί πλέον απλώς μια αγροτική πρόκληση. Αφορά το μέλλον των αγροτικών μας περιοχών, την επισιτιστική μας ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο Matteo Pagliarani, αντιπρόεδρος της CEJA και νέος αγρότης από την Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας.

«Οι νέοι αγρότες δεν ζητούν ειδική μεταχείριση. Ζητούν προβλέψιμες συνθήκες για να επενδύσουν σε όλη τους τη ζωή. Χαιρετίζουμε την αυξανόμενη υποστήριξη για μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην ανανέωση των γενεών, αλλά οι στρατηγικές από μόνες τους δεν θα αντιστρέψουν τη δημογραφική παρακμή που επηρεάζει την ευρωπαϊκή γεωργία. Εάν η ανανέωση των γενεών αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα, πρέπει επίσης να γίνει ευρωπαϊκή επενδυτική προτεραιότητα», σημείωσε.

Ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλι

Ως εκ τούτου, η CEJA επανέλαβε την έκκλησή της για ένα ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για τους νέους αγρότες στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη διάθεση τουλάχιστον του 6% των εθνικών σχεδίων της ΚΑΠ στην ανανέωση των γενεών, η CEJA εξακολουθεί να υποστηρίζει το 10%, προειδοποιώντας ότι η απροθυμία ορισμένων κρατών μελών να υποστηρίξουν την ειδική χρηματοδότηση ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναμώσει μία από τις κεντρικές φιλοδοξίες της μεταρρύθμισης.

Ο οργανισμός τόνισε επίσης ότι η περιοχή της Μεσογείου καταδεικνύει ξεκάθαρα γιατί η ανανέωση των γενεών δεν μπορεί πλέον να συζητηθεί απομονωμένα από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η λειψυδρία, οι αυξανόμενες κλιματικές πιέσεις και η συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο στις ίδιες περιοχές, καθιστώντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την προσαρμογή απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής.

«Τα μεσογειακά μας τοπία έχουν διαμορφωθεί εδώ και γενιές από αμπελώνες, ελαιώνες, οπωρώνες, ορυζώνες και εκτατικά συστήματα κτηνοτροφίας. Η διατήρηση αυτών των παραγωγών είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής. Πρόκειται για τη διατήρηση των τοπίων, των κοινοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς που ορίζει την περιοχή μας. Η υποστήριξη των νέων αγροτών σημαίνει επίσης την προετοιμασία αυτών των αγροκτημάτων για το κλίμα του αύριο», συνέχισε ο Pagliarani.

Η CEJA τόνισε περαιτέρω ότι οι στρατηγικές ανανέωσης των γενεών θα πρέπει να υπερβαίνουν τα αγροτικά μέτρα και μόνο, συνδυάζοντας πολιτικές για την πρόσβαση στη γη, τη χρηματοδότηση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τις αγροτικές υπηρεσίες και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Είναι αν η Ευρώπη δημιουργεί τις συνθήκες που τους επιτρέπουν να παραμείνουν, να επενδύσουν και να χτίσουν ένα μέλλον. Αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε συλλογικά καθώς διαμορφώνουμε την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική», κατέληξε ο Pagliarani.