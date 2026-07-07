Συγχώνευση: Η αποσχισθείσα από την Honeywell, Solstice σε συνομιλίες για δημιουργία ομίλου υλικών αξίας 27 δισ. δολ.

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Σε συνομιλίες για συγχώνευση με την Element Solutions βρίσκεται η αποσχισθείσα από την Honeywell, Solstice Advanced Materials, και αν ενδεχομένως επιτευχθεί συμφωνία θα δημιουργήσει έναν γίγαντα εξειδικευμένων χημικών προϊόντων αξίας 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων λιγότερο από ένα χρόνο μετά την απόσχισή της από τον βιομηχανικό όμιλο.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο εταιρειών για συγχώνευση βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τους Financial Times. Προειδοποίησαν ότι δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία και οι συνομιλίες θα μπορούσαν ακόμη να αποτύχουν.

Η συμφωνία, η οποία πιθανότατα θα βασίζεται κυρίως σε μετοχές και θα περιλαμβάνει κάποια μετρητά, θα επιτρέψει στην Solstice να επωφεληθεί από την ισχυρή απόδοση της τιμής της μετοχής της από την απόσχισή της από την Honeywell πριν από οκτώ μήνες. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 75%, δίνοντας στην Solstice χρηματιστηριακή αξία 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κλείσιμο της Πέμπτης.

Η πιθανή συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν ηγέτη της αγοράς στον τομέα των προηγμένων υλικών, με συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει γίγαντα προηγμένων υλικών

Ένας συνδυασμός με την Element θα ενίσχυε τον ρόλο της Solstice ως προμηθευτή προηγμένων υλικών κατασκευής τσιπ. Η Solstice κατασκευάζει τα πάντα, από πολυμερή και υγρά υψηλής απόδοσης έως υλικά επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, ενώ η Element επικεντρώνεται σε υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, τους ημιαγωγούς και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην τελευταία ενημέρωση αποτελεσμάτων της τον Απρίλιο, η Element τόνισε την ισχυρή ζήτηση από την «αγορά ηλεκτρονικών ειδών υψηλής τεχνολογίας», ωθώντας τις καθαρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο στα 840 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 41% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι μετοχές της Element έχουν αυξηθεί κατά 77% τον τελευταίο χρόνο, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση αγοράς 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Element έχει συνάψει μια σειρά από μικρότερες συμφωνίες τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσει την παρουσία της στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της Micromax, μιας εταιρείας κατασκευής αγώγιμων για ηλεκτρονικά, για 500 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Solstice, Ντέιβιντ Σέγουελ, δήλωσε στους επενδυτές τον Φεβρουάριο ότι η μελλοντική σύναψη συμφωνιών ήταν «σίγουρα στο τραπέζι».

«Αυτό για το οποίο είμαστε πραγματικά ευγνώμονες είναι που έχουμε έναν τόσο ισχυρό ισολογισμό, και από την ίδρυσή μας έχουμε πραγματικά αρχίσει να αναπτύσσουμε έναν ισχυρό αγωγό συγχωνεύσεων και εξαγορών», δήλωσε ο Σέγουελ σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί εν μέσω μιας άνθησης στις συμφωνίες, με ρεκόρ 47 συναλλαγών αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συμβάλλοντας στην αύξηση του παγκόσμιου όγκου συμφωνιών στα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Η δημόσια εισαγωγή της Solstice ήταν το πρώτο μέρος της σύνθετης διάλυσης της Honeywell. Ο βιομηχανικός γίγαντας των 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα χωρίστηκε σε δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες: η μία επικεντρώθηκε στην αεροδιαστημική και η άλλη στον αυτοματισμό.