Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς

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Ευχάριστες εκπλήξεις υπόσχεται στους συνομιλητές του για την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης.

Έχοντας πλέον ως βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής στον διπλασιασμό μέσα στην επόμενη πενταετία, του κύκλου εργασιών στα 1,6 δισ. ευρώ από 850 εκατ. το 2025, επενδύοντας στα δίκτυα πωλήσεων και το bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους για την επέτειο των 135 χρόνων ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι θα «’έχουμε πολλά καλά νέα και το 2026 αλλά και το 2027».

Πρόσθεσε ότι η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στη μετοχική σύνθεση προσφέρει σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη νέα αναπτυξιακή φάση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως ανέφερε, το 2026 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά, με τα αποτελέσματα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τριμήνου να κινούνται πάνω από τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η φετινή χρήση θα ολοκληρωθεί με αυξημένη κερδοφορία.

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα κανάλια διανομής, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στο αποκλειστικό δίκτυο πωλήσεων όσο και στο πρακτορειακό δίκτυο. Ωστόσο, και η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να αποδώσει σημαντικά καθώς η Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία στο bancassurance.

Η έναρξη διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται σύμφωνα με τον ίδιο στις αρχές του 2027. Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος της εταιρείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ, , όπως κυκλοφορεί στην αγορά, ο κ. Μαζαράκης είπε ότι «δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Η πρόκληση των συμβολαίων υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαχρονικό ζήτημα του κόστους στον κλάδο υγείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον δείκτη του ΙΟΒΕ και συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο είναι η εξεύρεση ριζικών λύσεων κυρίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας, μέσω του ελέγχουν του αυξανόμενου κόστους.

Τόνισε την ανάγκη να συγκρατηθεί το κόστος των υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιων ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη λήψης πρόσθετων κινήτρων για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. Έφερε το παράδειγμα των φορολογικών κινήτρων στην ασφάλιση περιουσίας (έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ) και ζήτησε ανάλογα κίνητρα και για τις ασφαλίσεις υγείας. Τέλος επανέλαβε την ανάγκη εφαρμογής των DRGs, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα το κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Η επόμενη ημέρα

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, αξιοποιώντας την ισχυρή της παρακαταθήκη, την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και τη δυναμική που δημιουργούν οι στρατηγικές της επιλογές. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας στηρίζεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες:

• Όραμα και αναπτυξιακή φιλοδοξία: Η Εθνική Ασφαλιστική έχει θέσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης, με στόχο να κατακτήσει την πρώτη θέση της αγοράς σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας, με εξαίρεση τον κλάδο αυτοκινήτου, και να εδραιωθεί ως ο «καθαρός εθνικός πρωταθλητής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με προσεκτικό σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγική, επιδιώκει να προσεγγίσει τα €1,6 δισ. παραγωγής έως το 2030, δημιουργώντας έναν ακόμη πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό για τις επόμενες δεκαετίες.

• Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης στην Πειραιώς και ανάπτυξη του bancassurance: Η ένταξη στην Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και νέες δυνατότητες συνεργειών. Η αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος του Ομίλου διευρύνει την πρόσβαση της Εταιρείας σε νέους πελάτες και αγορές, ενώ το bancassurance αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, ενισχύοντας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ζωής, υγείας, περιουσίας και συνταξιοδότησης.

• Νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας: Η Εταιρεία προχωρά στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για την ασφάλιση υγείας, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών, την προσβασιμότητα και τη συγκράτηση του κόστους. Η νέα στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη συνολική εμπειρία του ασφαλισμένου, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, δεδομένα και συνεργασίες με παρόχους υγείας που βασίζονται στη διαφάνεια και σε κοινές αρχές. Στόχος είναι η δημιουργία αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών λύσεων, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών του ασφαλισμένου.

• Τεχνολογικός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη: Η Εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, νέες ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάλυση και σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασφαλισμένων και επιτρέπουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες, καθώς και ανάπτυξη πιο προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων. Παράλληλα, υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης γενικών κλάδων, οι ψηφιακές πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών (MyEthniki) και συνεργατών και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης σχέσης εμπιστοσύνης και όχι ως υποκατάστατό της.

• Εταιρικό Παραγωγικό Δίκτυο και ανάπτυξη παραγωγικότητας: Το Δίκτυο αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της Εθνικής Ασφαλιστικής και παραμένει στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της σχεδίου. Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών, στην ανάπτυξη των στελεχών της, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων και υποδομών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των ασφαλιστικών συμβούλων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, που θα αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς να χάνει το σημαντικότερο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα: τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

• Άνθρωποι και οργανωτική εξέλιξη: Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης ταλέντων, αξιολόγησης και επιβράβευσης της απόδοσης, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα συνεργασίας, συνεχούς μάθησης και καινοτομίας. Η ολοκλήρωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οργανισμού υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ευημερία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.