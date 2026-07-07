 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλεψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Ασφαλιστικές 07.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ευχάριστες εκπλήξεις υπόσχεται στους συνομιλητές του για την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης.

Έχοντας πλέον ως βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής στον διπλασιασμό μέσα στην επόμενη πενταετία, του κύκλου εργασιών στα 1,6 δισ. ευρώ από 850 εκατ. το 2025, επενδύοντας στα δίκτυα πωλήσεων και το bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους για την επέτειο των 135 χρόνων ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι θα «’έχουμε πολλά καλά νέα και το 2026 αλλά και το 2027».

Πρόσθεσε ότι η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στη μετοχική σύνθεση προσφέρει σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη νέα αναπτυξιακή φάση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως ανέφερε, το 2026 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά, με τα αποτελέσματα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τριμήνου να κινούνται πάνω από τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η φετινή χρήση θα ολοκληρωθεί με αυξημένη κερδοφορία.

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα κανάλια διανομής, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στο αποκλειστικό δίκτυο πωλήσεων όσο και στο πρακτορειακό δίκτυο. Ωστόσο, και η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να αποδώσει σημαντικά καθώς η Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία στο bancassurance.

Η έναρξη διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται σύμφωνα με τον ίδιο στις αρχές του 2027. Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος της εταιρείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ, , όπως κυκλοφορεί στην αγορά, ο κ. Μαζαράκης είπε ότι «δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Η πρόκληση των συμβολαίων υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαχρονικό ζήτημα του κόστους στον κλάδο υγείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον δείκτη του ΙΟΒΕ και συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο είναι η εξεύρεση ριζικών λύσεων κυρίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας, μέσω του ελέγχουν του αυξανόμενου κόστους.

Τόνισε την ανάγκη να συγκρατηθεί το κόστος των υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιων ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη λήψης πρόσθετων κινήτρων για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. Έφερε το παράδειγμα των φορολογικών κινήτρων στην ασφάλιση περιουσίας (έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ) και ζήτησε ανάλογα κίνητρα και για τις ασφαλίσεις υγείας. Τέλος επανέλαβε την ανάγκη εφαρμογής των DRGs, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα το κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Η επόμενη ημέρα

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, αξιοποιώντας την ισχυρή της παρακαταθήκη, την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και τη δυναμική που δημιουργούν οι στρατηγικές της επιλογές. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας στηρίζεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες:

• Όραμα και αναπτυξιακή φιλοδοξία: Η Εθνική Ασφαλιστική έχει θέσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης, με στόχο να κατακτήσει την πρώτη θέση της αγοράς σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας, με εξαίρεση τον κλάδο αυτοκινήτου, και να εδραιωθεί ως ο «καθαρός εθνικός πρωταθλητής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με προσεκτικό σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγική, επιδιώκει να προσεγγίσει τα €1,6 δισ. παραγωγής έως το 2030, δημιουργώντας έναν ακόμη πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό για τις επόμενες δεκαετίες.

• Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης στην Πειραιώς και ανάπτυξη του bancassurance: Η ένταξη στην Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και νέες δυνατότητες συνεργειών. Η αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος του Ομίλου διευρύνει την πρόσβαση της Εταιρείας σε νέους πελάτες και αγορές, ενώ το bancassurance αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, ενισχύοντας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ζωής, υγείας, περιουσίας και συνταξιοδότησης.

• Νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας: Η Εταιρεία προχωρά στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για την ασφάλιση υγείας, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών, την προσβασιμότητα και τη συγκράτηση του κόστους. Η νέα στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη συνολική εμπειρία του ασφαλισμένου, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, δεδομένα και συνεργασίες με παρόχους υγείας που βασίζονται στη διαφάνεια και σε κοινές αρχές. Στόχος είναι η δημιουργία αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών λύσεων, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών του ασφαλισμένου.

• Τεχνολογικός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη: Η Εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, νέες ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάλυση και σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασφαλισμένων και επιτρέπουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες, καθώς και ανάπτυξη πιο προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων. Παράλληλα, υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης γενικών κλάδων, οι ψηφιακές πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών (MyEthniki) και συνεργατών και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης σχέσης εμπιστοσύνης και όχι ως υποκατάστατό της.

• Εταιρικό Παραγωγικό Δίκτυο και ανάπτυξη παραγωγικότητας: Το Δίκτυο αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της Εθνικής Ασφαλιστικής και παραμένει στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της σχεδίου. Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών, στην ανάπτυξη των στελεχών της, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων και υποδομών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των ασφαλιστικών συμβούλων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, που θα αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς να χάνει το σημαντικότερο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα: τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

• Άνθρωποι και οργανωτική εξέλιξη: Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης ταλέντων, αξιολόγησης και επιβράβευσης της απόδοσης, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα συνεργασίας, συνεχούς μάθησης και καινοτομίας. Η ολοκλήρωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οργανισμού υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ευημερία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο
Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος: Nέος πρόεδρος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
Τρόφιμα – ποτά

Nέος πρόεδρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
ΤτΕ: Διευκρινίσεις για τιτλοποιήσεις, Ηρακλή και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων
Τράπεζες

Τράπεζα της Ελλάδος: Εντός αρμοδιοτήτων μας η απάντηση για τις δανειακές απαιτήσεις
Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες
Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Business

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» στις δανειακές συμβάσεις,
Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Τα νέα της αγοράς

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Ασφαλιστικές
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

ΤτΕ: Διευκρινίσεις για τιτλοποιήσεις, Ηρακλή και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων
Τράπεζες

Τράπεζα της Ελλάδος: Εντός αρμοδιοτήτων μας η απάντηση για τις δανειακές απαιτήσεις

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η παροχή πληροφοριών για εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται από το υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο

Πολυκατοικίες: Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος – Τι θα συμβεί με τα κοινόχρηστα
Business

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο νόμος για τις πολυκατοικίες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες - Στο στόχαστρο, απαρχαιωμένοι κανονισμοί, κοινόχρηστα

Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Business

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» στις δανειακές συμβάσεις,

Θεσπίζεται διπλό πλαφόν και στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό κόστος πίστωσης

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Τα νέα της αγοράς

Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

Οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν εξειδικευμένη χαρτογράφηση και στη NAK Insurance Brokers απαντάμε με υψηλή τεχνογνωσία, analytics και tailor-made λύσεις διαχείρισης κινδύνου

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Latest News
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX
Markets

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

Στα 235 δολάρια η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 45,1%

Τουρισμός: Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Τουρισμός

Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ

H συνεργασία βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση

Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο

H CFC, επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο LSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διανυκτερεύσεις: Tο 31% του ετήσιου αριθμού καταγράφονται Ιούλιο – Αύγουστο – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Οι 60 ημέρες που κρίνουν ολόκληρη την τουριστική σεζόν

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αντιπροσώπευαν το 31% του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ
Wall Street

Υπό την πίεση των τσιπ η Wall Street

Η Wall Street εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με AI

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο σχέδιο για ασφαλή χρήση της AI και ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας
Τεχνολογία

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο δράσης για AI και κυβερνοασφάλεια

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην ασφαλή χρήση προηγμένων μοντέλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων AI για την κυβερνοάμυνα

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος: Nέος πρόεδρος ο Χαράλαμπος Μπεκρής
Τρόφιμα – ποτά

Nέος πρόεδρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος ο Χαράλαμπος Μπεκρής

Η Ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» αναφέρει ότι προτεραιότητα της νέας διοίκησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οινοποιίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies