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ΕΕ: Θα καθυστερήσει το σύστημα προέγκρισης ταξιδιών μετά το χάος στα σύνορα

Οι προέλεγχοι αμερικανικού τύπου της ΕΕ είναι απίθανο να εφαρμοστούν φέτος

World 07.07.2026, 09:56
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ΕΕ: Θα καθυστερήσει το σύστημα προέγκρισης ταξιδιών μετά το χάος στα σύνορα
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Προς αναβολή βαίνει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα για την προέγκριση εισόδου στην ΕΕ, μετά την χαοτική εφαρμογή ενός ξεχωριστού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου στα σύνορα που διατάραξε τις αφίξεις στην ΕΕ.

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες προς την ΕΕ που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης -συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ- θα πρέπει να εγγραφούν μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδιού, γνωστού ως Etias, παρόμοιου με το αμερικανικό σύστημα Esta. Οι αιτούντες θα πληρώσουν 20 ευρώ και θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας πριν από το ταξίδι, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι συζητήσεις για την καθυστέρηση του Etias έρχονται μετά από τεχνικές δυσλειτουργίες και αργή ανάπτυξη του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου/εξόδου (EES) της ένωσης, το οποίο απαιτεί από τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ να σαρώνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και τις εικόνες προσώπου τους στα σύνορά της. Τα προβλήματα έχουν οδηγήσει σε μεγάλες ουρές σε ορισμένα αεροδρόμια και χερσαία σημεία διέλευσης και έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις από την αεροπορική βιομηχανία για ένα χαοτικό καλοκαίρι που έρχεται.

Η EU-Lisa, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Etias, έχει παραδεχτεί ότι η έναρξή του μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως είχε προγραμματιστεί, δεν ήταν πλέον εφικτή, σύμφωνα με τις πηγές των FT.

Το διοικητικό συμβούλιο της EU-Lisa συνεδρίασε στα μέσα Ιουνίου για να συζητήσει την αναβολή του συστήματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Δύο άτομα δήλωσαν ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά τον Σεπτέμβριο για να συζητήσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα.

Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού επιβεβαίωσε στους FT ότι το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε την «έναρξη λειτουργίας» του Etias στις 17 Ιουνίου. «Από τότε, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα».

Η λειτουργία από τη ΕΕ του EU-Lisa προϋπόθεση για την εφαρμογή του Etias

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης για το σύστημα, κάτι που μπορεί να κάνει μόνο αφού η EU-Lisa δοκιμάσει με επιτυχία το Etias.

Ένα άτομο δήλωσε στους FT ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα πληροφορικής» με το Etias. «Ας καθαρίσουμε πρώτα το EES πριν βάλουμε ένα άλλο σύστημα που θα διπλασιάσει ξανά τη γραμμή».

Ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, έγραψε σε στελέχη της αεροπορίας κατηγορώντας τις εθνικές κυβερνήσεις για την κατάσταση γύρω από το σύστημα εισόδου/εξόδου. «Άλλοι παράγοντες – άσχετοι με το EES – όπως η ανεπάρκεια προσωπικού ή η έλλειψη επαρκούς υποδομής, θα μπορούσαν να αποτελούν την αιτία των καθυστερήσεων», ανέφερε ο Μπρούνερ στην επιστολή, την οποία είδαν οι Financial Times.

Το EES αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει το 2022, αλλά καθυστέρησε επανειλημμένα λόγω προβλημάτων προμηθειών, τεχνικών προβλημάτων και αργής ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη μέλη.

«Οι προετοιμασίες για την έναρξη του Etias βρίσκονται σε εξέλιξη. Προφανώς, όπως συμβαίνει με κάθε σύστημα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο όταν αποφασίζεται πότε θα ξεκινήσει», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι δεν εξεπλάγησαν που η EU-Lisa, η οποία διαχειρίζεται το EES και πολλά άλλα συνοριακά συστήματα εκτός από το Etias, δυσκολεύεται να τηρήσει την προθεσμία. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι η καθυστέρηση πιθανότατα δεν θα είναι μεγάλη. «Αν δεν μπορούν να το κάνουν, τότε θα πουν ότι χρειάζονται άλλο ένα τρίμηνο ή έναν ακόμη μήνα», είπαν.

Αλλά ένα άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στους FT ότι η έναρξη του συστήματος φέτος ήταν «απατηλή».

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