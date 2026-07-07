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Πετρέλαιο: Αύξηση στα 73 δολ. καθώς η εστίαση μετατοπίζεται στην ανάκαμψη της προσφοράς και της ζήτησης

Οι τιμές για το πετρέλαιο διαμορφώνονται κοντά στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν

Commodities 07.07.2026, 08:15
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Πετρέλαιο: Αύξηση στα 73 δολ. καθώς η εστίαση μετατοπίζεται στην ανάκαμψη της προσφοράς και της ζήτησης
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Μικρή άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Τρίτη, η οποία συγκρατήθηκε καθώς οι traders εστίασαν πέρα ​​από την άμβλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έστρεψαν την προσοχή τους στην αύξηση της προσφοράς και τις προοπτικές της ζήτησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν 38 σεντς, ή 0,5%, στα 72,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 30 σεντς, ή 0,4%, στα 68,85 δολάρια το βαρέλι στις 05:50 ώρα Ελλάδος, αφού σταθεροποιήθηκε στα επίπεδα περίπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν τη Δευτέρα.

«Τα βήματα προς την ανάκαμψη της προσφοράς έχουν μειώσει το άμεσο ασφάλιστρο κινδύνου, αλλά η αγορά παραμένει επιφυλακτική στο να εμπιστευτεί υπερβολικά τη σταθερότητα της τρέχουσας εκεχειρίας, δεδομένης της φύσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Θα παρακολουθούμε τα πρώτα σημάδια ανταπόκρισης στη ζήτηση, ιδίως από την Κίνα. Η αγορά έχει εκτιμήσει πολλά από τα θετικά νέα για την προσφορά, επομένως το επόμενο βήμα στις τιμές του πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το αν η φυσική πραγματικότητα ταιριάζει με τους αισιόδοξους τίτλους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν είτε θα «ολοκληρώσουν τη δουλειά», ανανεώνοντας την απειλή του για στρατιωτική δράση καθώς η Τεχεράνη προβάλλει ανυπακοή μετά την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με την τύχη της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου.

Πετρέλαιο

Το πετρέλαιο στο έλεος Φρουρών και ΗΠΑ

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Axios. Τα εμπορικά πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν είχαν θύματα, ανέφερε το δημοσίευμα.

Την Τρίτη, ιαπωνικής ιδιοκτησίας υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας κατευθύνονταν προς τα στενά για να εξέλθουν από τον Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας, εντασόμενα σε έναν στόλο προηγουμένως ακινητοποιημένων πλοίων που είχαν αποχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα.

Παρά την πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας στην κρίσιμη θλάσσια δίοδο, η ανάκαμψη της ροής πετρελαίου αποδεικνύεται πιο αργή από την αναμενόμενη, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα.

«Η αρχική ανάκαμψη των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταματήσει, με τις διελεύσεις πλοίων να παραμένουν σε μονοψήφια επίπεδα και χωρίς εμφανή βιώσιμη ανάκαμψη», ανέφεραν.

«Ενώ η ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει μειώσει τους άμεσους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές, περιορίζοντας την ταχύτητα με την οποία οι εξαγωγές αργού πετρελαίου μπορούν να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα».

Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή αργού πετρελαίου πάνω από 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020 και πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν, αφού εγκατέλειψαν τις ποσοστώσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ+ τον Μάιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν περαιτέρω τους στόχους παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Αύγουστο, επιπλέον παρόμοιων αυξήσεων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε την επίσημη τιμή πώλησης (OSP) του Αυγούστου για το ναυαρχίδα του αργού πετρελαίου Arab Light στην Ασία σε 1,50 δολάρια το βαρέλι κάτω από τον μέσο όρο του Ομάν/Ντουμπάι, μείωση 11 δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα και η μεγαλύτερη πτώση εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με ανακοίνωση τιμολόγησης της Saudi Aramco τη Δευτέρα.

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