 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα

AGRO 07.07.2026, 10:38
Σχολιάστε
Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τέλος στη διεκδίκηση αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο, τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες βάζει ρύθμιση του νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», η οποία τίθεται σε εφαρμογή.

Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει.

Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται ενώ προβλέπεται ότι στο Κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος

Η διάταξη που ψηφίστηκε (άρθρο 12 του νόμου 5293/2026), τον οποίο εισηγήθηκε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ορίζει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες, όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα δυνάμει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Η εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ

Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες τηρούνται τα κτηματολογικά στοιχεία και οι φάκελοι των διανομών. Η εγκύκλιος καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται, ποια έγγραφα αρκούν για να αποδείξει ο πολίτης το δικαίωμά του και πώς θα κινηθεί η Διοίκηση, ώστε να μην ξαναβρεθεί κανείς αντιμέτωπος με το ίδιο το κράτος για τη δική του γη. Οι υπηρεσίες αυτές καλούνται επίσης να χορηγούν αμελλητί τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που ζητά ο πολίτης.

Στο εξής, ο πολίτης που έχει στα χέρια του τον προσωρινό τίτλο, τη διοικητική πράξη παραχώρησης, τους πίνακες της διανομής ή τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του χωρίς να σύρεται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες. Επίσης, όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται ενώ προβλέπεται ότι στο Κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.

Χατζηδάκης: Τέλος στις ιστορίες καθημερινής τρέλας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το νόμο 5293/2026 δίνουμε πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Έχω επισημάνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν. Προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια στην εφαρμογή του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου, έχοντας ως γνώμονα ότι οι πολίτες πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι».

Σχοινάς: Εφαρμόζουμε άμεσα τη ρύθμιση και αποκαθιστούμε μια χρόνια αδικία για χιλιάδες πολίτες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε:«Με την εγκύκλιο που εκδίδουμε σήμερα εφαρμόζουμε άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Χιλιάδες άνθρωποι που καλλιεργούν και κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν από το ίδιο το Δημόσιο δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες δικαστικές διεκδικήσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι ένα κράτος που λύνει προβλήματα, προστατεύει την αγροτική περιουσία των πολιτών και υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Λιμάνια

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου
Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
ΚΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
AGRO

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Οι γίγαντες τσιπ μνήμης δημιουργούν ένα περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει ύφεσης
Reuters Breakingviews

Πώς οι κολοσσοί των τσιπ μνήμης ετοιμάζονται για ύφεση

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης δεσμεύουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους με πολυετή συμβόλαια - Πολλές από τις συμφωνίες είναι τύπου "take-or-pay"

Robyn Mak
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από AGRO
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

 Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς του ΕΛΓΑ

Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων
AGRO

Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα

Κούβα: Αγρότες ξεπουλάνε τη γη τους – Αγροτικά προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια
World

Αγρότες ξεπουλάνε τη γη τους – Προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια

Το εμπάργκο στα καύσιμα εμποδίζει την παραγωγή τροφίμων στην Κούβα - Σε απελπισία οι αγρότες 

ΕΕ: Νέες προβλέψεις για τα αγροτικά προϊόντα το 2026
AGRO

ΕΕ: Νέες προβλέψεις για τα αγροτικά προϊόντα το 2026

Εν μέσω αβεβαιοτήτων και αυξανόμενου κόστους εισροών η γεωργία στην ΕΕ παραμένει ισχυρή το 2026

Θερμοκήπια: Τι αλλάζει σε πληρωμές, ελέγχους και δαπάνες
AGRO

Τι αλλάζει σε πληρωμές, ελέγχους και δαπάνες στα θερμοκήπια

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ για τα θερμοκήπια – Στο ΦΕΚ οι αλλαγές

ΚΕΟΣΟΕ: Η ΚΑΠ, η στρατηγική για το κρασί και τα «κόκκινα» δάνεια
AGRO

Η ΚΑΠ, η στρατηγική για το κρασί και τα «κόκκινα» δάνεια

Πώς θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας - Τι αναφέρθηκε στην 66η Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ

ΥπΑΑΤ: Στο 96% η συμμόρφωση για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
AGRO

Στο 96% η συμμόρφωση για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για τα δείγματα Μαΐου ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

Latest News
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

 Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς του ΕΛΓΑ

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Λιμάνια

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Νωρίτερα θα δουν τα χρήματά τους οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών Ταμείων

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο
Τράπεζες

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μηχανικών, τεχνικών εταιρειών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων

ΚΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
AGRO

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Ποια μέτρα περιλαμβάνει η παρέμβαση στο πλαίσιο της ΚΑΠ – Η διαδικασία υποβολής

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ
Τράπεζες

Πειραιώς: Η πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για την ΑΙ

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε στην Πειραιώς από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026

Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της κατοχύρωσης κερδών το ΧΑ

Ύστερα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου δεν αποκλείονται επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι σε influencers - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους

Η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής των influencers - Τα πρόστιμα

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ
Business

Δασμός 3 ευρώ: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή, λέει η ΕΣΕΕ

Αισθητή η επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων - Μετά το δασμό των 3 ευρώ, η ευρωπαϊκή παρέμβαση

Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Αγροτικά ακίνητα: Απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων
AGRO

Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Βουτιά» 5% για τον Kospi

Η έντονη πτώση στη Σεούλ οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών για τον δείκτη Kospi

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Λιμάνια

ΟΛΘ Α.Ε.: Επίσκεψη Κικίλια στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Ο κ. Κικίλιας ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο της επέκτασης του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Δρ. Ιωάννη Τσάρα

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή
Τράπεζες

Alpha Trust: Αίτημα squeeze out από την Alpha Bank – Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Η Alpha Bank κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies