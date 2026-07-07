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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 07.07.2026, 10:26
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές, με το βλέμμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
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Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,04% στις 650 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,13% στις 10.665 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,20% στις 25.765 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,44% στις 8.517 μονάδες.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν όμως σήμερα θόλωσαν την εικόνα για τις μεγάλες οικονομίες. Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από τις εκτιμήσεις τον Μάιο, ενώ οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν νέα άνοδο τον Ιούνιο. Αντίθετα, η Γαλλία ανακοίνωσε εμπορικό έλλειμμα ύψους 6,9 δισ. ευρώ για τον Μάιο, μεγαλύτερο από αυτό που ανέμενε η αγορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση τον Μάιο, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε αμετάβλητη.

Κύριος μοχλός της ανόδου ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με τον Απρίλιο. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,2%. Αντίθετα, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών υποχώρησε κατά 0,4%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης τιμών κατοικιών της Lloyds έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση κατέγραψαν άνοδο 0,2%, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 0,4%.

Η μέση τιμή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στις 299.330 στερλίνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας.

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