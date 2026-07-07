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Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Οι τραπεζικές χρεώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια

Τράπεζες 07.07.2026, 07:00
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Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Αγης Μάρκου

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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας επανέρχονται οι τραπεζικές χρεώσεις, μετά τη νέα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας σχετικά με την επιβολή συνδρομών σε λογαριασμούς πληρωμών.

Ο λόγος γίνεται για τα πακέτα που διαθέτουν προαιρετικά οι τράπεζες στους πελάτες τους, μέσω των οποίων έναντι μίας σταθερής μηνιαίας προμήθειας, δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μίας σειράς συναλλαγών χωρίς κόστος.

Οι λύσεις αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, στις περισσότερες περιπτώσεις η ενεργοποίησή τους γίνεται χωρίς προηούμενο αίτημα του πελάτη, αλλά κατόπιν ενημέρωσής του, με παροχή του δικαιώματος ακύρωσής της μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, για ελλιπή ή και παραπλανητική πληροφόρηση που παρείχαν στο πελατολόγιό τους ως προς τις παροχές των συνδρομητικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών υποστήριξαν κατά την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη ότι οι τράπεζες συμπεριλάμβαναν κατά την ενημέρωση των πελατών τους και συναλλαγές που εκτελούνται ούτως ή αλλιώς δωρεάν, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία.

Οι 2 αποφάσεις

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο δικαστικές αποφάσεις. Η πρώτη αφορούσε την Εθνική Τράπεζα τον περασμένο Μάιο και η δεύτερη, που εκδόθηκε χθες, την Alpha Bank.

Το σκεπτικό τους είναι κοινό:

– Δεν αμφισβητείται η δυνατότητα μιας τράπεζας να τροποποιεί τις συμβάσεις στις υπηρεσίες που παρέχει με δικαίωμα εναντίωσης (opt-out).

Συνεπώς, έχει την ευχέρεια μετατροπής δωρεάν λογαριασμών σε συνδρομητικούς, δίχως να έχει κάνει αίτηση ο δικαιούχος, παρέχοντάς του όμως τη δυνατότητα να ακυρώσει τη διαδικασία.

– Στις δύο τράπεζες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα, 40.000 και 50.000 ευρώ, τα οποία σχετίζονται με την επάρκεια της ενημέρωσης που παρείχαν πριν την ενεργοποίηση των συνδρομών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες σταμάτησαν την επιβολή των μηνιαίων χρεώσεων μέχρι τη νέα ενημέρωση των συνδρομητών.

Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα σε όσους το επιθυμούν να επανέλθουν στο προηγούμενο, άνευ συνδρομής, καθεστώς.

Σημειώνεται ότι η ένων καταναλωτών που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζει πως Εθνική και Alpha Bank πρέπει να επιστρέψουν τις προμήθειες που έχουν εισπράξει ως τώρα.

Ωστόσο, τα νομικά τους τμήματα δεν συμφωνούν ότι προκύπτει τέτοια υποχρέωση από τις δικαστικές αποφάσεις.

Με αυτά τα δεδομένα η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστεί μέσω εφέσεων που έχουν ήδη κατατεθεί.

Τι ισχύει ανά τράπεζα

Σημειώνεται ότι συνδρομητικά πακέτα σε λογαριασμούς πληρωμών προσφέρουν σήμερα και οι 4 συστημικοί όμιλοι. Οι όροι διάθεσης και οι παροχές τους είναι οι εξής:

– Alpha Bank: Ολα τα προϊόντα της κατηγορίας διατίθενται δωρεάν.

Η τράπεζα ωστόσο έχει ξεκινήσει τη σταδιακή ένταξή τους σε προαιρετικό συνδρομητικό πρόγραμμα, με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Έτσι, οι πελάτες της εξασφαλίζουν χωρίς επιπλέον προμήθεια την εκτέλεση ενός εμβάσματος, την αποδοχή μίας εισερχόμενης μεταφοράς, την πληρωμή κάρτας άλλης τράπεζας και την ανανέωση της χρεωστικής τους κάρτας.

Ολοι ενημερώθηκαν ως τώρα για την επικείμενη ένταξή τους στο πακέτο αρκετό καιρό νωρίτερα και είχαν το δικαίωμα να την ακυρώσουν μέσω e-banking, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.

Εξάλλου, η Alpha Bank δεν χρεώνει τη συνδρομή των 0,80 ευρώ σε όσους λαμβάνουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους μέσω αυτής, έχουν καταθετικά / επενδυτικά υπόλοιπα τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή διαμένουν σε απομακρυσμένα νησιά.

Αυτοί απολαμβάνουν τα προνόμια του πακέτου δωρεάν.

– Eurobank: Συνδέει αυτομάτως τους λογαριασμούς πληρωμών με συνδρομητικό πακέτο, η χρέωση του οποίου είναι 0,60 ευρώ το μήνα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνδρομή δεν επιβάλλεται σε όσους λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη και σε όσους έχουν καταθετικά / επενδυτικά υπόλοιπα τουλάχιστον 10.000 ευρώ στην τράπεζα.

Μεταξύ των παροχών του πακέτου περιλαμβάνονται η δωρεάν ανανέωση χρεωστικής κάρτας, η σύνδεσή της με πρόγραμμα επιβράβευσης, η πληρωμή λογαριασμών που δεν είναι δια νόμου δωρεάν μέσω πάγιας εντολής χωρίς επιπλέον προμήθεια και η δωρεάν φόρτιση προπληρωμένων καρτών πέραν των πρώτων 100 ευρώ.

Εξάλλου, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να διατηρούν χρήματα στη Eurobank να μετατρέψουν το προϊόν τους σε αποταμιευτικό, χωρίς μηνιαία συνδρομή.

Με αυτόν πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων σε άλλες τράπεζες και αγορές με κάρτα δεν μπορούν να γίνουν. Ωστόσο είναι δυνατή η ανάληψη και η κατάθεση μετρητών με cash card μέσω ΑΤΜ.

– Εθνική Τράπεζα: Προσφέρει ένα λογαριασμό πληρωμών με συνδρομή 0,80 ευρώ τον μήνα.

Μέσω αυτού όλες οι βασικές συναλλαγές, όπως εμβάσματα και πάσης φύσεως πληρωμές, εκτελούνται δωρεάν.
Από πέρυσι άρχισε να μετατρέπει τα κλασικά καταθετικά προϊόντα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ειδοποιώντας προηγουμένως τους πελάτες που επιλέγονται για την επικείμενη αναβάθμιση.

Στο πλαίσιο αυτό, τους δίνει την ευχέρεια να την ακυρώσουν, εφόσον το επιθυμούν, μέσω e-banking, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.

Εξάλλου, από τη διαδικασία της αυτόματης μετατροπής εξαιρούνται συνταξιούχοι και γενικά πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας.
Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα συνεχίζει να παρέχει λογαριασμούς πληρωμών χωρίς συνδρομή, μέσω των οποίων ωστόσο η εκτέλεση συναλλαγών, πέραν όσων είναι δια νόμου δωρεάν, χρεώνεται με την ανάλογη προμήθεια.

– Τράπεζα Πειραιώς: Ολοι οι λογαριασμοί πληρωμών παρέχονται χωρίς μηνιαία συνδρομή.

Από την άλλη για όσους το επιθυμούν, προσφέρει συνδρομητικά πακέτα που διασφαλίζουν μία σειρά από δωρεάν παροχές έναντι μίας μηνιαίας προμήθειας.

Η ενεργοποίησή τους, σε αντίθεση με τις άλλες τράπεζες, γίνεται μόνο κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη.

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