ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους

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Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πττυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη ΔΥΠΑ, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατ. ευρώ. Για το 2026 προβλέπονται έως 6 εκατ. ευρώ, για το 2027 έως 18 εκατ. ευρώ και για το 2028 έως 12 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως και 54 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Αποδοχές ωφελουμένων από τη ΔΥΠΑ

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η συνολική χρονική διάρκεια τοποθέτησης των ωφελούμενων μέσω του προγράμματος της παρούσας ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 12 μήνες, ύστερα από αίτημα των Υπηρεσιών Τοποθέτησης και σχετικής απόφασης από τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

Κριτήρια, ωφελούμενοι και επιλογή

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

-Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης,

-Να είναι ηλικίας 25 – 54 ετών,

-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), και

-Να είναι Έλληνες πολίτες. Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους

-Για τους άντρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Κατάταξη υποψηφίων βάσει κριτηρίων

Κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων αποτελούν τα ακόλουθα:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 18

-Αριθμός ανήλικων τέκνων: 5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, και έως 5 τέκνα,

-Αριθμός τέκνων ΑμεΑ: γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, για κάθε τέκνο ΑμεΑ. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που συνδέονται με την ιδιότητα ΑμεΑ απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

-Επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών: 20 μόρια

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης μισθωτής ή και μη μισθωτής απασχόλησης άνω των 12 μηνών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

-Πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης: 15 μόρια. Μοριοδοτείται μόνο 1 πρόγραμμα κατάρτισης.

-Μεταπτυχιακός Τίτλος ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου: 30 μόρια.

Ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται από επιτροπή που θα συσταθεί μετά από απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Ατομική δομημένη συνέντευξη

Η ατομική δομημένη συνέντευξη δίδει 40 μόρια.

Για τη διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης ισχύουν τα ακόλουθα:

Συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές με απόφαση της Διοικήτριας και αποτελούνται από προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη η οποία διενεργείται από τριμελή Επιτροπή. Η Επιτροπή συντονίζει, τηρεί πρακτικά και καταχωρίζει τη μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ. Τα αποτελέσματα των δομημένων συνεντεύξεων επικυρώνονται με απόφαση της Διοικήτριας.

Η λειτουργία των Επιτροπών διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45). Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης τοποθέτησης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.

Η Επιτροπή καλεί σε ατομική δομημένη συνέντευξη τους υποψηφίους, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τριπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων τοποθέτησης.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες ως εξής:

-Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την προσωπικότητα του υποψηφίου, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, την ικανότητα διαχείρισης χρόνου καθώς και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, την ικανότητα συντονισμού ομάδων ατόμων και τη δημιουργικότητά του, η οποία μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 10 μονάδες,

-Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα του υποψηφίου, η οποία μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 15 μονάδες, και

-Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει, ιδίως, ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να διεκπεραιώνει διοικητικές διαδικασίες, να εξυπηρετεί τον συναλλασσόμενο, να λειτουργεί εντός της διοικητικής δομής του φορέα η οποία μοριοδοτείται κατ΄ ανώτατο όριο με 15 μονάδες. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 μονάδες.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης, με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της, αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται επαρκώς από κάθε μέλος ως προς κάθε μία από τις τρεις θεματικές ενότητες της συνέντευξης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη είναι άτομα με αναπηρία, αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, με πρόβλεψη της αναγκαίας βοήθειας, ενδεικτικά διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.