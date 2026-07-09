Καστοριά – Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των ΜΜΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Καστοριά βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας στις 1 και 2 Ιουλίου 2026 το 4th Global Media and Culture Conference, μια σημαντική διεθνή συνάντηση για τα ΜΜΕ, τον πολιτισμό, την επικοινωνία και τη δημόσια διπλωματία.

Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ερευνητών και ειδικών από τον διεθνή χώρο, με επίκεντρο τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν το πεδίο της ενημέρωσης, της ψηφιακής κουλτούρας και της δημόσιας επικοινωνίας.

Το 4th Global Media and Culture Conference συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Korean Association for Public Diplomacy, την Academy of Film του Hong Kong Baptist University, το Communication University of China, την Philippines Communication Society και το University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”.

Στον χαιρετισμό της, η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Β. Αντωνίου υπογράμμισε ότι η διοργάνωση αποδεικνύει πως «η περιφέρεια δεν αποτελεί την άκρη του χάρτη», αλλά μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, συνεχάρη τον Καθηγητή Νικόλαο Παναγιώτου για τη συμβολή του στην καθιέρωση της Θερινής Ακαδημίας Δημοσιογραφίας ως θεσμού διεθνούς αναγνώρισης, σημειώνοντας ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου στην Καστοριά αποτελεί αναπτυξιακή επιλογή για τον τόπο.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης τόνισε ότι η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί για τον Δήμο «συνειδητή αναπτυξιακή επιλογή», καθώς η σύγχρονη ανάπτυξη «δεν μετριέται μόνο με έργα υποδομής», αλλά και με την ικανότητα μιας πόλης να παράγει γνώση, να προσελκύει επιστήμονες, φοιτητές και δημιουργικούς ανθρώπους και να συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η Καστοριά να καθιερωθεί ως διεθνής προορισμός συνεδρίων, θερινών σχολείων, ακαδημαϊκών συνεργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου.

Στη σημασία της διοργάνωσης για τη Δυτική Μακεδονία αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτριος Σαββόπουλος, επισημαίνοντας ότι η παρουσία διεθνών συμμετεχόντων επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της περιοχής να φιλοξενεί επιστημονικές και εκπαιδευτικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Όπως τόνισε, η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας συνδέεται με τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία.

Οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις του συνεδρίου εστίασαν στις παγκόσμιες τάσεις στην τεχνολογία, την πολιτική και την κουλτούρα των ΜΜΕ, στη σχέση ψηφιακής κουλτούρας και συμπεριφοράς του κοινού, καθώς και στις αναδυόμενες πρακτικές που διαμορφώνουν το νέο μιντιακό περιβάλλον. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος των αλγορίθμων, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών πλατφορμών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κατανάλωσης περιεχομένου, καθώς και οι αλλαγές που φέρνουν οι πλατφόρμες OTT, όπως το Netflix, στον τρόπο με τον οποίο το κοινό προσεγγίζει και καταναλώνει ενημερωτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Το συνέδριο ανέδειξε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μαζικά μέσα στα αλγοριθμικά μέσα, φωτίζοντας τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές και δημοκρατικές διαστάσεις αυτής της αλλαγής. Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από διεθνή πανεπιστήμια και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Shin Dong Kim, Νίκος Παναγιώτου, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Anthony Fung, Sherri Hope Culver, Christoph Schmidt, Aphrodite Sallas, Bill Sillock, Holger Briel, Tena Perisin και Edlira Gugu.

Αμέσως μετά το συνέδριο, τη σκυτάλη πήρε η 10η Διεθνής Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας – Thessaloniki International Media Summer Academy, THISAM 2026, η οποία ξεκίνησε από την Καστοριά και συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη.

Με τη συμμετοχή 71 νέων δημοσιογράφων, φοιτητών, ερευνητών και επαγγελματιών της επικοινωνίας από 19 χώρες και 15 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, η φετινή THISAM επιβεβαιώνει τον διεθνή της χαρακτήρα και τον ρόλο της ως θεσμού εκπαίδευσης, ανταλλαγής γνώσης και επαγγελματικής δικτύωσης στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας.

Η THISAM 2026, με κεντρικό θέμα «Unveiling Tomorrow’s Media: Challenges and Tools in Communication», εστιάζει στις προκλήσεις, τα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που διαμορφώνουν το μέλλον της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Η Ακαδημία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου 2026 στην Καστοριά, στο Αρχοντικό Μπασάρα, και συνεχίζεται από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλινίκου, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην πόλη, ευχαρίστησε τον Καθηγητή Νίκο Παναγιώτου για την πρόσκληση και συνεχάρη τους διοργανωτές για τη διεθνή ακαδημαϊκή συνάντηση. Αναφερόμενος στη θεματική της μετάβασης από τα μαζικά στα αλγοριθμικά μέσα, έθεσε ευρύτερα ερωτήματα για τον άνθρωπο, την αλήθεια και τον ρόλο των μέσων στη σύγχρονη εποχή.

Η φετινή Ακαδημία εστιάζει στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον της δημοσιογραφίας: από το mobile journalism, τα σύντομα βίντεο, το κάθετο περιεχόμενο και τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες, έως τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τον ρόλο του δημοσιογράφου στο πεδίο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης απέναντι στην πληροφορία, καθώς και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αναγνώριση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα, η THISAM αναδεικνύει τη σημασία της ουσιαστικής δημοσιογραφίας, η οποία δεν περιορίζεται στην ταχύτητα της ενημέρωσης, αλλά βασίζεται στην κατανόηση, την ερμηνεία και τη νοηματοδότηση των γεγονότων.

Η επιλογή της Καστοριάς σηματοδοτεί ένα νέο βήμα εξωστρέφειας για τη διοργάνωση, με στόχο τη διάχυση των δράσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά της, η πόλη φιλοξένησε μια διεθνή ακαδημαϊκή συνάντηση που συνδέει τη δημοσιογραφία, την εκπαίδευση και τον διεθνή διάλογο.

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων συνεχούς παρουσίας, η THISAM περνά στη δεύτερη δεκαετία της, συνεχίζοντας να επενδύει στη γνώση, στη διεθνή συνεργασία και στην προετοιμασία της νέας γενιάς δημοσιογράφων απέναντι στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.