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Humanis: Ολοκλήρωσε το πρώτο executive leadership πρόγραμμα με το Yale

Η Humanis ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο executive leadership πρόγραμμα σε συνεργασία με το Yale School of Management στην Ελλάδα

Academia 13.07.2026, 11:02
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Humanis: Ολοκλήρωσε το πρώτο executive leadership πρόγραμμα με το Yale
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Η Humanis, σε συνεργασία με το Yale School of Management Executive Education, ολοκλήρωσε με επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το executive leadership πρόγραμμα “Leading with Wisdom in the Age of AI”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου 2026 στο The Ellinikon Experience Centre, που βρίσκεται στην καρδιά του The Ellinikon, της νέας έξυπνης και πράσινης πόλης που δημιουργείται στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, με στόχο να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων, κατοίκων και επισκεπτών.

Η διημερίδα απευθύνθηκε σε senior leaders, C-level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, με στόχο να προσφέρει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κατανόησης και υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη ηγεσία. Της έναρξης του προγράμματος προηγήθηκαν διαδικτυακή συνεδρία μισής ημέρας στις 26 Μαΐου και δείπνο υποδοχής στις 16 Ιουνίου.

Την έναρξη της διημερίδας τίμησε με χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, της διαρκούς μάθησης και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνολογίας στο νέο περιβάλλον εργασίας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Ράνια Αικατερινάρη, Vice-Chair of the Board του ΣΕΒ, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ηγεσίας στην αποτελεσματική αλλά και υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσυνης που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία, δίνοντας πλεονέκτημα  σε παραγωγικότητα, ταχύτητα και καινοτομία, πάντα όμως με σωστή διακυβέρνηση, ανθρώπινο έλεγχο και εποπτεία.

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική, τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία αξίας, τη φύση της εργασίας και τη σχέση των οργανισμών με τους ανθρώπους τους, το πρόγραμμα ανέδειξε την ανάγκη οι ηγέτες να προσεγγίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως δύναμη μετασχηματισμού που απαιτεί κρίση, υπευθυνότητα, ηθική διακυβέρνηση και ανθρώπινη κατανόηση.

Το ακαδημαϊκό σκέλος της διημερίδας καθοδηγήθηκε από δύο διακεκριμένους καθηγητές του Yale School of Management: τον Jiwoong Shin, Professor of Marketing, με ερευνητικό αντικείμενο το AI, την ψηφιακή στρατηγική, τον ανταγωνισμό και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, και τον Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, με εξειδίκευση στην ανθρώπινη κρίση, τη λήψη αποφάσεων, την αντίληψη του χρόνου και τη συμπεριφορά στην ψηφιακή εποχή. Παρόν ήταν και ο Tim Shea, Senior Director of Learning Partnerships, Executive Education Yale.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν σε κρίσιμες θεματικές για το παρόν και το μέλλον της ηγεσίας, όπως The Economics of Artificial Intelligence & Business Strategy, The Digital Environment: The World People Live In, Humans vs Algorithms, Generative AI and the Future of Work, Human Creativity in the Age of AI, Application of AI: Managing Customers in the Age of AI, Competing on the AI Frontier: A Leadership Case Exercise και Judgment in the Age of AI Algorithms.

Μέσα από πρακτικά frameworks, real business examples και case-based συζητήσεις, η διημερίδα έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξετάσουν πώς η AI επηρεάζει τη στρατηγική των οργανισμών, τη διαχείριση πελατών, την παραγωγικότητα, την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την ποιότητα των αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική επιτάχυνση και την ανθρώπινη διάσταση της ηγεσίας, αναδεικνύοντας ότι η υπεύθυνη αξιοποίηση της AI αποτελεί πλέον κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έλαβαν Yale Executive Education Certificate of Completion.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των χορηγών LAMDA Development, που υλοποιεί τη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού, Lenovo και Growthfund (Υπερταμείο – Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο), οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση μιας διεθνούς executive education εμπειρίας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα.

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