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Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs

Η Alpha Bank γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που αξιοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνολογία της ElevenLabs στην εξυπηρέτηση πελατών

Τράπεζες 09.07.2026, 18:00
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Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs
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Η Alpha Bank επεκτείνει τη συνεργασία της με την ElevenLabs και λανσάρει νέο φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης στο τηλεφωνικό της κέντρο, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής της τράπεζας. Η νέα λύση δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να περιγράφει το αίτημά του με φυσικό λόγο και να οδηγείται πιο γρήγορα στον κατάλληλο σύμβουλο, μειώνοντας τον χρόνο εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η νέα υπηρεσία αντικαθιστά τα πολυεπίπεδα μενού και τις διαδοχικές ερωτήσεις με μια πιο φυσική και άμεση εμπειρία επικοινωνίας. Η τράπεζα αναφέρει ότι η λύση σχεδιάστηκε ώστε η φωνή να ακούγεται φυσική και η συνομιλία να κυλά αβίαστα, χωρίς προσπάθεια από τον χρήστη.

Η λειτουργία ξεκινά από τη φωνητική πύλη του τηλεφωνικού κέντρου και θα μπορεί να υποστηρίζει συνομιλίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όπου χρειάζεται, ο βοηθός θα συνδέει τον πελάτη με εξειδικευμένο σύμβουλο.

Η τράπεζα τονίζει ότι γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που αξιοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνολογία της ElevenLabs στην εξυπηρέτηση πελατών. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που ενισχύει την ταυτότητά της και προσφέρει πιο προσωπική υποστήριξη.

Το έργο υλοποιείται με την τεχνολογία ElevenAgents της ElevenLabs, ενώ στην εφαρμογή συμβάλλουν και οι συνεργάτες της τράπεζας Barphone και SmartRep.

Επέκταση σε e-banking και mobile

Η ίδια φωνή θα ενσωματωθεί και στο chatbot των υπηρεσιών e-banking και mobile banking της Alpha Bank. Η κατανόηση της συνομιλίας βασίζεται στην τεχνολογία Moveo.ai, ενώ η φωνητική τεχνολογία της ElevenLabs προσθέτει το στοιχείο της φυσικής ομιλίας, ώστε οι πελάτες να μπορούν σταδιακά να επικοινωνούν και προφορικά, πέρα από το κείμενο.

Η τράπεζα περιγράφει τη συνεργασία ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας, που στηρίζεται σε επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, συνεργασίες με fintech εταιρείες και ανάπτυξη νέων in-house εφαρμογών και υπηρεσιών.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανέφερε ότι η συνεργασία με την ElevenLabs ενισχύει την ικανότητα της τράπεζας να προσφέρει ταχύτερη και πιο φυσική πρόσβαση σε εξατομικευμένη υποστήριξη, με εμπειρία που αντανακλά την ταυτότητα της Alpha Bank.

Από την πλευρά του, ο Co-Founder της ElevenLabs, Mati Staniszewski, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι περήφανη για τη συνεργασία με την Alpha Bank και για την εφαρμογή του ElevenAgents στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Η κίνηση της Alpha Bank αναδεικνύει τη στροφή του τραπεζικού κλάδου σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζονται στην αυτοματοποίηση, αλλά επιχειρούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία του πελάτη. Με τον νέο φωνητικό βοηθό, η τράπεζα επιδιώκει να κάνει την εξυπηρέτηση πιο γρήγορη, πιο φυσική και πιο οικεία, διατηρώντας παράλληλα τον ανθρώπινο χαρακτήρα της επικοινωνίας.

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