EEA: Ζητά παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

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Παράταση 15 ημερών στην προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζήτησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και κοινοποίηση στην ΑΑΔΕ. Όπως αναφέρεται η προθεσμία λήγει 15 Ιουλίου 2026 και εκκρεμούν πάνω από 700.000 φορολογικές δηλώσεις, με τους λογιστές και φοροτεχνικούς, μέλη του ΕΕΑ, να αναφέρουν αυξημένο φόρτο εργασίας και ανεπάρκεια χρόνου.

Τι αναφέρεται στην επιστολή του ΕΕΑ

Ειδικότερα, η επιστολή του ΕΕΑ έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026.

Όμως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκκρεμούν να υποβληθούν περισσότερες από 700.000 δηλώσεις.

Λογιστές και φοροτεχνικοί, μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχουν εκφράσει προς τη Διοίκηση του ΕΕΑ την ανησυχία τους καθώς εκτιμούν ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο αυξημένος φόρτος εργασίας και ο μεγάλος αριθμός των φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων που πρέπει να κατατεθούν, είναι δύο παράγοντες που έχουν προκαλέσει ασφυκτικές πιέσεις στον κλάδο.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών καταθέτει αίτημα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας κατά 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Η χορήγηση αυτής της παράτασης μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο λαθών εξαιτίας της πίεσης του χρόνου που απομένει ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους λογιστές και φοροτεχνικούς.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε θετικά το αίτημα μας.»