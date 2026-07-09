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ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

H ΑΑΔΕ εισάγει μία σύγχρονη απλουστευμένη διαδικασία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ρυθμίζοντας καίρια ζητήματα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 09.07.2026, 18:25
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ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων
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Σε μια νέα πρωτοβουλία για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διασφαλίζοντας τη μείωση των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας για τους κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και λοιπούς αξιόπιστους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων.

Απλουστευμένη διαδικασία από την ΑΑΔΕ

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1137/2026) εισάγεται μια σύγχρονη, απλουστευμένη διαδικασία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ρυθμίζοντας καίρια ζητήματα:

· Περιορίζεται η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, καθώς αξιοποιούνται προηγούμενα αποτελέσματα για όμοια εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο επαναλαμβανόμενων αποστολών.

· Απλουστεύεται η διαδικασία διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας, επιταχύνοντας τον τελωνισμό όμοιων εμπορευμάτων στο πλαίσιο  επαναλαμβανόμενων εισαγωγών.

· Τονώνεται η επιχειρηματικότητα για αξιόπιστους οικονομικούς φορείς με συστηματική εισαγωγική δραστηριότητα, με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας.

Άμεσο αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις

Το αποτύπωμα των νέων απλουστεύσεων είναι άμεσο για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από τη μείωση των δειγματοληψιών ωφελούνται επιχειρήσεις με εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 300 εκ. ευρώ και τις 18.000 διασαφήσεις ετησίως, καλύπτοντας τουλάχιστον 16 Κεφάλαια του κοινού Δασμολογίου. Παράλληλα, από την απλούστευση στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας ωφελούνται 170 αξιόπιστες εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής αξίας εισαγωγών της χώρας και το 55% των παραστατικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.

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