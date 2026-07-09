ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

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Την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας AUEB Events, ανακοινώνει η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠ ΟΠΑ). Η υπηρεσία, προσβάσιμη στη διεύθυνση events.aueb.gr, αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαλείο για την προβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση συνεδρίων, εκδηλώσεων και webinars με εισιτήριο, καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών και την αγορά εισιτηρίων.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΑ

Μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, η πλατφόρμα AUEB Events συγκεντρώνει σε ένα σημείο τις επιστημονικές, ακαδημαϊκές και εταιρικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται είτε στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, να αναζητούν αναλυτικές πληροφορίες και να δηλώνουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους με λίγα και απλά βήματα.

Τι προσφέρει

Ειδικότερα, η πλατφόρμα προσφέρει:

Κεντρικό σημείο ενημέρωσης και προβολής για το σύνολο των συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Ξεχωριστή σελίδα για κάθε συνέδριο ή εκδήλωση, φιλοξενούμενη στην εφαρμογή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες.

Δίγλωσση εμφάνιση των πληροφοριών, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών και αγορά εισιτηρίων, με πληρωμή μέσω Viva.com και χρήση πιστωτικής κάρτας, γρήγορα και με ασφάλεια.

QR code για κάθε συμμετοχή, που εξασφαλίζει γρήγορη είσοδο στην εκδήλωση, χωρίς ουρές.

Δυνατότητα ορισμού event manager ανά εκδήλωση, ο οποίος διαχειρίζεται τις πληροφορίες της σελίδας και λαμβάνει πλήρες report για τις συμμετοχές και τις εισπράξεις.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και σε φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να διοργανώσουν συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις και webinars, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, στους χώρους του ΟΠΑ ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Η πλατφόρμα απλοποιεί ουσιαστικά τη διαδικασία διοργάνωσης και συμμετοχής, μειώνει τον διαχειριστικό φόρτο και ενισχύει την προβολή και την εξωστρέφεια των δράσεων του Ιδρύματος.

«Με την πλατφόρμα AUEB Events προχωρούμε σε ένα ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, προσφέροντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους συνεργάτες μας ένα αξιόπιστο και σύγχρονο εργαλείο για τη διοργάνωση και την προβολή των εκδηλώσεών τους», δήλωσε ο Νίκος Κυρέζης – Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΟΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠ ΟΠΑ) έχει ως αποστολή τη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη στήριξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Ιδρύματος.